Súčasné ženy sú v porovnaní so svojimi mamami a starými mamami finančne nezávislejšie, no pri nakladaní s peniazmi sú stále šetrnejšie a konzervatívnejšie ako muži. Z výsledkov reprezentatívneho výskumu pre finančno-poradenskú spoločnosť Simplea vyplýva, že muži a ženy odlišne reagujú aj na prípadné finančné problémy. Zatiaľ čo muži radšej siahnu do úspor, ženy nemajú problém obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na rodinu.

Prvoradé sú deti

Zatiaľ čo sa len 40 % žien z generácie tzv. Baby Boomers narodených v rokoch 1946 až 1964 považuje za finančne sebestačné, medzi mileniálkami narodenými v rokoch 1981 až 1996 je to až 70 %. Ženy však stále myslia najskôr na finančné zabezpečenie detí a rodiny. Ženy sa väčšinou zameriavajú na dlhodobejšie ciele a obvykle ich spájajú so svojou rodinou.

„Typické je sporenie na bývanie a na zabezpečenie kvalitného štúdia pre deti. Ženy si často začnú sporiť na dôchodok až vtedy, keď už deti odídu z domu,“ hovorí finančná poradkyňa zo spoločnosti Simplea Jana Počarovská.

Ženy sú skromnejšie

Respondenti odpovedali aj na otázku: Akú najmenšiu sumu by podľa vás mali mať ľudia podobní vám našetrenú pred odchodom do dôchodku, aby mali dôchodok bez finančných starostí?

Polovica opýtaných, ktorí uviedli nejakú sumu, by bola spokojná s úsporou 10-tisíc eur na dôchodok. Skromnejšie sú v tomto ohľade ženy. Polovici z nich by stačilo 10-tisíc eur, mužom 20-tisíc eur. Reprezentatívny prieskum pre spoločnosť Simplea uskutočnila agentúra MindBridge Consulting v auguste minulého roka. Vzorkou bola tisícka respondentov vo veku 18 až 65 rokov.