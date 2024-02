Ľudia na Slovensku nesúhlasia so znižovaním príspevku do druhého piliera. Mnohí však ani netušia, čo to znamená

Šesť z desiatich ľudí na Slovensku nesúhlasí s opatrením vlády, ktorým sa znížil príspevok do druhého dôchodkového piliera. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý vypracovala pre reláciu Na hrane televízie JOJ na vzorke tisíc respondentov v polovici januára.

So znižovaním príspevkov do druhého piliera nesúhlasia najčastejšie ľudia do 49 rokov, vysokoškolsky vzdelaní, ktorí bývajú v Prešovskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Výrazne s týmto krokom vlády nesúhlasia voliči Progresívneho Slovenska, SaS, KDH a mierne nadpriemerne aj voliči koalície Slovensko, KÚ a Za ľudí.

Úplne sa stotožňuje len 6,2 %

Len 16,7 % opýtaných s týmto opatrením súhlasí, pričom 6,2 % sa úplne s tým stotožňuje a 10,5 % skôr súhlasí. Čo je prekvapivé, 13 % opýtaných vôbec nevedelo, čo znižovanie príspevkov do druhého piliera znamená. Ďalších 9,2 % respondentov zase nevedelo túto problematiku posúdiť.

Vláda Roberta Fica schválila koncom minulého roka legislatívny návrh, ktorým sa príspevková sadzba do druhého piliera od začiatku budúceho roka trvalo zníži z 5,5 percenta na 4 percentá z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Nižšia sadzba do druhého piliera znamená, že väčšia suma dôchodkových odvodov zostane v Sociálnej poisťovni.

Odsunutie problému na ďalšie generácie

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) nesúhlasí so znížením príspevkov do druhého piliera. Takéto opatrenie nie je podľa nej riešením súčasných problémov štátneho rozpočtu, je len jeho odsunutím na budúce generácie.

Dôchodkové výdavky prvého piliera podľa predsedu ADSS Miroslava Kotova prudko rastú a už dnes prekračujú jeho príjmy. Upozorňuje na to, že táto situácia sa bude pod vplyvom demografických zmien už iba zhoršovať. Počet dôchodcov dlhodobo rastie, pracujúci však nebudú pribúdať takým tempom, aby si prvý, priebežne financovaný pilier dokázal udržať dnešnú štedrosť.

Efektívny a najlacnejší spôsob

Druhý pilier vznikol pred necelými dvadsiatimi rokmi preto, aby sa financovanie budúcich dôchodkov rozložilo medzi dva nezávislé zdroje. Odklonenie časti príspevkov do druhého piliera zas malo zabezpečiť rozloženie nákladov v čase. Bez druhého piliera náklady na dôchodky zaťažia iba mladú generáciu.

„V súčasnosti predstavuje druhý pilier efektívny a pre sporiteľa aj najlacnejší spôsob, ako si sporiť na dôchodok,“ zdôrazňuje asociácia správcov penzijných úspor.

V minulom roku vstúpilo do druhého dôchodkového piliera rekordných takmer 95-tisíc ľudí a celkovo si na penziu v druhom pilieri sporí viac ako 1,8 milióna ľudí. Presun úspor úspešne pokračuje a viac ako polovica majetku sa už zhodnocuje v indexových fondoch. Vysoké zhodnotenie úspor prispelo k tomu, že objem majetku v druhom pilieri prekročil 14 miliárd eur.

Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) obhajuje toto opatrenie tým, že sa vďaka nemu umožnilo vyplatiť trinásty dôchodok, rodičovský dôchodok a mohlo sa opustiť od vstupu do mechanizmu venovania dvoch percent z daní.