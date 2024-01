Až 73 percent seniorov nesúhlasí s výškou dôchodku: Čo to znamená pre budúce generácie?

V súčasnej dobe stojíme pred dôležitým upozornením: takmer tri štvrtiny seniorov na Slovensku nie sú spokojné s výškou svojho starobného dôchodku. Tento znepokojujúci fakt vyplýva z nedávneho prieskumu investičnej platformy Fondee, ktorý zahŕňal 525 seniorov. Tento prieskum odhaľuje zložitú realitu, s ktorou sa naši starší občania každodenne stretávajú.

Nárast finančnej nespokojnosti medzi seniormi

Najnovšie údaje ukazujú, že viac ako 60 % seniorov pociťuje finančný nedostatok a značné percento, 63 %, zaznamenalo po odchode do dôchodku pokles životnej úrovne. Najviac alarmujúce je, že približne 64 % seniorov sa spolieha výlučne na štátny dôchodok ako svoj jediný príjem.

Ženy sú na tom horšie: Opatrenia štátu nepostačujú

Zvlášť zraniteľnou skupinou sú ženy, kde až 76 % z nich vyjadruje nespokojnosť s výškou dôchodku. Napriek snahám o zlepšenie situácie prostredníctvom opatrení ako rodičovský dôchodok, sa tieto kroky zdajú byť nedostatočné.

Približne 64 % opýtaných uviedlo, že nemajú iný príjem, než je štátny dôchodok. Len 6 % respondentov čerpá tretí pilier, 14 % si na dôchodku pomáha peniazmi zo sporiaceho účtu a 10 % úsporami zo stavebného sporenia. Približne 6% má príjem z akcií či dlhopisov a 5 % dostáva peniaze z nájmu vlastnej nehnuteľnosti.

„Tieto výsledky sú podľa mňa alarmujúce. Nielenže prevažná väčšina seniorov nemá iný príjem ako je štátny dôchodok, ale tí, ktorí sa na dôchodok pripravili, tak zvolili nevhodný spôsob. Výnos sporiacich účtov či stavebného sporenia spravidla neprekonajú infláciu a pokiaľ si niekto sporí na dôchodok dlhodobo, existujú lepšie spôsoby, ktoré z peňazí neukrajujú, ale ich skôr zhodnocujú,” vysvetľuje Eva Hlavsová, spoluzakladateľka investičnej platformy Fondee.

Odkaz staršej generácie: Nezávislosť od štátu je kľúčová

Výrazná väčšina seniorov, 59 %, radí mladším generáciám, aby sa na štátny dôchodok nespoliehali. S prichádzajúcimi demografickými zmenami a predlžujúcou sa dĺžkou života je tento odkaz naliehavý. Seniori odporúčajú mladým začať sa na starobu pripravovať včas a nespoliehať sa len na štát.

Na situáciu upozorňuje aj Hlavsová. „Mladším generáciám v zásade už nezostáva nič iné. Pretože s tým, ako populácia starne a predlžuje sa jej dĺžka dožitia, nie sú dôchodky v súčasnej výške pre štát ekonomicky udržateľné,“ hovorí.

Ako sporiť na slušný dôchodok?

Priemerný vek dožitia slovenských žien je približne 82 rokov. Ak by si teda priali tí, čo dnes odchádzajú do penzie, mesačne k štátnemu dôchodku prilepšiť o 200 eur, tak by mali mať k dispozícii približne 60 000 eur navyše. Kvôli vplyvu inflácie a pravdepodobného znižovania dôchodkov bude v budúcnosti čiastka stúpať.

Aby mal Slovák na dôchodku k dispozícii 1400 eur v budúcich cenách, potrebuje nazhromaždiť približne 250 000 eur za predpokladu, že do dôchodku odíde vo veku 65 rokov pri priemernej inflácii 2 %. Ak by investoval s výnosom 7 %, mesačne by mal investovať 200 eur. Ak by sa však rozhodol pre sporenie, kde je výnos iba 2 %, odložiť si už musí až 500 eur mesačne.