V druhom penzijnom pilieri vlani pribudol rekordný počet sporiteľov, na účtoch majú ľudia už viac ako 14 miliárd eur

V minulom roku vstúpilo do druhého dôchodkového piliera rekordných takmer 95-tisíc ľudí. Presun úspor úspešne pokračuje a viac ako polovica majetku sa už zhodnocuje v indexových fondoch.

Vysoké zhodnotenie úspor prispelo k tomu, že objem majetku v druhom pilieri prekročil 14 miliárd eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Dva roky na rozhodnutie

Od novembra minulého roka začala Sociálna poisťovňa priraďovať dôchodkovým správcovským spoločnostiam prvých sporiteľov, pre ktorých platí so vstupom na pracovný trh automatický vstup do druhého piliera. Počet prvopoistencov pridelených do druhého piliera je viac ako 8,6 tisíca.

Títo sporitelia majú dva roky na to, aby sa rozhodli, či v druhom pilieri zotrvajú. Takmer 86,4 tisíca sporiteľov vstúpilo do druhého piliera dobrovoľne aktívnym podpísaním zmluvy. Časť z nich využila zvýšenie vekovej hranice pre dobrovoľný vstup do druhého piliera z 35 rokov na 40 rokov.

„Historicky rekordné čísla potvrdzujú, že druhý pilier sa stal pevnou súčasťou dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. Takto prejavená dôvera sporiteľov ešte viac zvýrazňuje potrebu stability a robustnosti dôchodkového systému,“ uviedol predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov.

Novelizácia zákona

Viac ako tretina sporiteľov si ku koncu minulého roka sporila v predvolenej investičnej stratégii. Novelizácia zákona tak dala budúcim dôchodcom možnosť presunúť sa do sporiacej schémy, ktorá zohľadňuje vek sporiteľa a sústreďuje sa na výhodnejšie zhodnotenie úspor.

S cieľom zosúladiť rozloženie majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou presúvajú dôchodkové správcovské spoločnosti od júla minulého roka úspory do indexových fondov. K začiatku tohto roka tak bolo už viac ako 53 percent dôchodkových úspor v indexových fondoch.

Výkonnosti fondov v minulom roku s jedinou výnimkou dosiahli kladné čísla. Kým dlhopisové fondy sa zhodnotili medzi 2,69 až 5,75 percentami, okrem jedného fondu so zápornou výkonnosťou 1,83 percenta, indexové fondy narástli o 17,45 až 19,58 percenta.