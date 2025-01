Kryptomena $Trump vystrelila Trumpa v rebríčku najbohatších, Bitcoin odpovedal rekordom

Svoju oficiálnu kryptomenu spustil staronový americký prezident v piatok a prilákala veľké množstvo kupujúcich, ale aj špekulantov. „Trump doteraz uvoľnil do obehu 200 miliónov kusov svojej kryptomeny z plánovanej miliardy, zvyšných 800 miliónov kusov plánuje uvoľniť postupne počas troch rokov, počnúc aprílom tohto roka,“ pripomenul Kovanda.

Hlavný ekonóm Trinity Bank priblížil, že v nedeľu Trumpova kryptomena vystúpila aj k 75 dolárom za kus.

„Pre porovnanie, najstaršia a najrozšírenejšia kryptomena na svete, bitcoin, dosiahla túto cenu až koncom marca 2013, teda viac ako štyri roky po svojom uvedení na trh. Takže to, čo bitcoinu trvalo viac ako štyri roky, Trumpovej kryptomene trvalo menej ako dva dni,“ doplnil.

Bitcoin dosáhl tržní kapitalizace 15 miliard dolarů poprvé až na sklonku roku 2016, tedy takřka osm let po svém spuštění. Na co bitcoin potřeboval skoro osm let, na to kryptoměně $TRUMP stačily necelé dva dny.

Znamená to něco? Vůbec nic.

