Konsolidačné opatrenia prinesú Slovensku miliardy, no slabší výber DPH a tabaku brzdí rast príjmov

Slovenské verejné financie čakajú v najbližších rokoch významné zmeny, ktoré prinesie kombinácia makroekonomického vývoja a vládnych konsolidačných opatrení. Podľa aktuálnej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) by daňovo-odvodové príjmy mali v roku 2026 rásť tempom 6,8 %, pričom bez prijatých opatrení by rast dosahoval iba necelé 4 %.
Zrušenie štátnych sviatkov
Kľúčovým faktorom je balík zmien v daniach a odvodoch, vrátane zrušenia štátnych sviatkov, ktorý má štátu priniesť 1,4 miliardy eur a zvýšiť podiel daní na HDP o 0,6 percentuálneho bodu.
Pozitívne sa na príjmoch prejavuje lepší než očakávaný vývoj na trhu práce, najmä v oblasti daní zo závislej činnosti a odvodov. Tento efekt však nedokáže plne vyrovnať slabší výber dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní.
Príjmy z DPH majú síce rásť vďaka vyššej sadzbe na vybrané potraviny, obmedzeniam odpočtov pri firemných vozidlách a pripravovanej daňovej amnestii, no efektívna sadzba klesá, keďže vyššia spotreba domácností sa do daňového výnosu premieta len obmedzene. Časť príjmov bude ovplyvnená aj jednorazovými faktormi, ako sú presuny eurofondov či energopomoc.
Kompenzácia straty z klasického tabaku
Spotrebné dane majú tiež priniesť viac, avšak menej než sa pôvodne čakalo. Hlavným problémom je podľa IFP dlhodobý pokles predaja klasických cigariet, ktoré zostávajú hlavným zdrojom príjmov z tabaku.
Hoci od februára 2025 sa zdaňujú aj elektronické cigarety a nikotínové vrecúška, ich podiel na príjmoch je zatiaľ zanedbateľný a nedokáže kompenzovať straty z klasického tabaku. Lepšie než očakávané výsledky naopak prináša daň zo sladených nápojov.
Výnosy z firemnej dane rastú najmä vďaka lepšiemu makroekonomickému vývoju a novej minimálnej dani pre väčšie podniky. Jednorazovo ich podporí aj daňová amnestia či zdanenie hazardu. Naopak, očakávania v oblasti dane z finančných transakcií boli znížené pre horší výber a viaceré výnimky.
Slabší výber DPH a spotrebných daní
Na strane výdavkov bude Sociálna poisťovňa čeliť rastu o 3,5 % najmä pre vyššiu dôchodcovskú infláciu, pričom brzdiť ho budú konsolidačné zásahy pri nemocenských dávkach a dávkach v nezamestnanosti.
Výdavky na dôchodky po dočasnom spomalení podľa IFP opäť zrýchlia, zatiaľ čo 13. dôchodok ostane zachovaný bez ďalšieho zvyšovania nákladov. Pokles pôrodnosti a legislatívne zmeny zároveň tlmia čerpanie materských a nemocenských dávok.
Celkovo IFP vidí v porovnaní s júnovou prognózou priaznivejší vývoj trhu práce, ktorý prináša dodatočné stovky miliónov eur do rozpočtu. Na druhej strane slabší výber DPH a spotrebných daní, najmä pri tabakových výrobkoch, spolu s poklesom príjmov z finančných transakcií znižujú optimizmus. Prognóza tak odráža realitu, v ktorej rastúce mzdy a konsolidačné opatrenia podporujú verejné financie, no zároveň slabší výber niektorých daní a rast výdavkov na sociálne dávky obmedzujú fiškálny priestor.