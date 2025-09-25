Opozícii pri schválení konsolidácie zarezali diskusiu. Šimečka hovorí o vrchole arogancie, Matovič o pohŕdaní občanmi - VIDEO

Slovenská ekonomika príde o rast a prepadne sa ešte hlbšie. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovenska (PS)Michal Šimečka v reakcii na schválenie tretieho konsolidačného balíka koaličnými poslancami v stredu večer. Opozičné strany odišli z rokovacej miestnosti ešte pred hlasovaním. Dôvodom je podľa Šimečku arogancia, s ktorou vládna väčšina pretlačila konsolidáciu cez parlament.
„Je mi to veľmi ľúto pre všetkých slovenských živnostníkov, pracujúcich, ktorí vďaka tomuto hlasovaniu prídu o stovky eur ročne. Slovenská ekonomike príde o rast, aktivitu a prepadne sa ešte hlbšie. Je to len preto, lebo páni a dámy z koalície a z vlády nevedia šetriť, ani si znížiť dvojnásobné platy. Za pár dní pretlačili parlamentom konsolidačné opatrenia, ktoré dopadnú veľmi tvrdo na všetkých aktívnych ľudí na Slovensku a ničomu nepomôžu, pokiaľ ide o verejné financie,“ povedal Šimečka, ktorý kritizuje aj spôsob, akým konsolidácia prešla. Bolo useknuté skrátené legislatívne konanie a bola useknutá rozprava k druhému a tretiemu čítaniu.
Vrchol arogancie
„Je to vrchol arogancie a ja sa nečudujem tomu, že vládne strany, najmä Smer, strácajú podporu, a že sa voči nim obracajú vo frustrácii odborári, ktorí budú mať protest, zamestnávatelia, podnikatelia, hasiči a policajti. Pretože takáto vláda, ktorá jedná s takouto aroganciou a pohŕdaním voči odborom, zamestnancom, podnikateľom aj voči parlamentu a voličom, si nič iné nezaslúži,“ dodal Šimečka s tým, že ak ide o šetrenie na sebe, tak si dávajú načas.
Otázne je, či si vôbec zmrazia vo vláde platy. Tak, ako si jedným rozhodnutím platy zdvojnásobili, tak jedným rozhodnutím si ich podľa Šimečku môžu znížiť. „Ale ani to nevedia urobiť. Neverím, že reálne budú vedieť šetriť, vzhľadom na to, ako pôsobili posledné dva roky,“ uzavrel predseda PS.
Pohŕdanie občanmi
Koalícia pohŕda občanmi aj podľa lídra Hnutia SlovenskoIgora Matoviča. „Keď si niektorí ľudia mysleli, že keď Ladislav Kamenický rozprával o tom, že si ľudia majú variť džem, že to sa iba preriekol, tak nie! Celý ten proces ukazuje, že ľuďmi pohŕdajú, že si z nás robia srandu. Nielen teda z ľudí, ktorým Kamenický odkázal, že keď sa im nepáči zdražovanie, majú si navariť džem a majú si upiecť keksíky. Ale oni pohŕdajú každý jeden deň, každé jedno vystúpenie, tými ľudmi, ktorých sa to vystúpenie týka,“ povedal Matovič s tým, že vo finále pohŕdajú aj novinármi, ktorých vykázali z balkóna, pretože nechceli, aby boli zábery z hlasovania o treťom ožobračovaní v televízii.
Ako pohŕdanie všetkými občanmi Matovič vníma aj odovzdanie obrazu Panny Márie Sedembolestnej ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom pápežovi v deň, keď koalícia o sviatok Sedembolestnej Panny Márie ľudí pripravila. „Pevne verím, že ľudia im toto svinstvo spočítajú, a v nasledujúcich voľbách vyfasujú úplne rovnakú porážku akú dostali v roku 2020,“ uzavrel predseda Hnutia Slovensko.
Smutný deň pre demokraciu
Poslanec Marián Čaučík (KDH) vyhlásil, že ide o smutný deň pre demokraciu na Slovensku. „Toto sa ešte nestalo, že vo všetkých čítaniach nám zarezali diskusiu. Nemohli sme hovoriť ani o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré ani neboli prednesené a dozvedeli sme sa o nich tesne pred tým. Je to veľmi smutné, čo sme dnes zažili,“ dodal Čaučík.
Poslanec Jozef Hajko (KDH) pripomenul, že vlani si koalícia stihla konsolidačný balík schváliť za 16 dní od jeho predstavenia až po schválenie. „Teraz to stihli za polovičný čas. A ja sa pýtam, že čo bude budúci rok. Pretože tak, ako si to schválili teraz, to znamená iba toľko, že tento konsolidačný balík je postavený na občanoch, živnostníkoch, zamestnávateľoch a samosprávach. Zatiaľ sme od vlády videli veľkú nulu,“ vyhlásil Hajko s tým, že ak to takto bude pokračovať ďalej, budúci rok sa občania dočkajú konsolidačného balíka možno v takom istom objeme.
Aj podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS) boli opäť pošliapané demokratické práva. Koaliční poslanci podľa neho schválili to najhoršie, čo sa dalo schváliť. „Slovensko je odsúdené na úpadok a zaostávanie. Za SaS môžem povedať jediné – prvé, čo urobíme po voľbách, bude to, že zrušíme toto peklo, ktoré vytvorili živnostníkom. Zrušíme nezmyselné daňové sadzby, ktorými vyháňajú tých najšikovnejších a najschopnejších ľudí zo Slovenska. Deň po úspešných voľbách začneme s obnovou Slovenska s tým, aby sme znovu boli krajinou, kde sa oplatí pracovať, podnikať a žiť,“ uzavrel poslanec.