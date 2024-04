Slováci napriek varovaniam nakupujú korporátne dlhopisy, nainvestovaných majú v nich viac než v úsporách v treťom pilieri

Aj keď má väčšina obyvateľov Slovenska averziu voči riziku a pristupuje k investovaniu vyslovene konzervatívne, pri korporátnych dlhopisoch vydávaných firmami sa táto opatrnosť úplne stráca.

Napriek varovaniam NBS aj ďalších odborníkov Slováci nakupujú korporátne dlhopisy, akoby to bola konzervatívna investícia s garantovaným výnosom. A ako upozorňuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, situácia sa pritom v posledných dvoch rokoch výrazne zhoršila.

Konkurz skupiny Helske

Kým v marci 2022 odhadovala NBS, že obyvatelia Slovenska majú investovaných do korporátnych dlhopisov 3,1 miliardy eur, dnes sa odhady pohybujú na úrovni takmer 3,9 miliardy eur.

Nárast o 800 miliónov eur za tento čas sa udial aj napriek tomu, že v tomto období obyvateľov Slovenska trápila vysoká inflácia, istý čas dokonca vôbec najvyššia v celej eurozóne.

„Vysoké riziko tohto prístupu dokladuje najnovší konkurz celej skupiny Helske, ktorá približne tritisíc držiteľom dlhopisov vo viacerých krajinách vrátane Slovenska dlhuje v prepočte 125 miliónov eur,“ hovorí Búlik.

Riziková investícia

Slováci majú dnes v korporátnych dlhopisoch nainvestovaných viac než 3,8 miliardy eur, čo je podľa analytika vyššia suma ako všetky dôchodkové úspory v treťom pilieri.

Nárast hodnoty držaných dlhopisov je zásadne vyšší ako objem úspor, ktoré Slováci investovali za toto obdobie do podielových fondov. A to napriek tomu, že v porovnaní s ktoroukoľvek skupinou podielových fondov ide podľa analytika o veľmi rizikovú investíciu.

„Kým objem korporátnych dlhopisov nakúpených Slovákmi narástol za dva roky o 800 miliónov eur, do podielových fondov investovali obyvatelia Slovenska investovali za rovnaký čas len 400 miliónov eur,“ hovorí Búlik.

Ide len o marketing

Aj keď dlhopis nesie meno známej značky, ide zvyčajne podľa analytika len marketing. A aj keď je prospekt podnikového dlhopisu schválený NBS, neznamená to podľa Búlika, že by mu regulátor dával punc kvality.

Pri schvaľovaní prospektu NBS detailne nehodnotí kvalitu dlhopisu, zo zákona môže len kontrolovať splnenie základných náležitostí. Kvalitu dlhopisu odzrkadľuje napríklad rating, ak by ho dlhopis mal.

„Slovenské ani české dlhopisy však obvykle hodnotenie od rešpektovanej agentúry nemajú,“ povedal Búlik. Korporátne dlhopisy zväčša nie sú zabezpečené a vysoký ponúkaný výnos indikuje vysoké riziko.

V insolvencii skončilo 10 percent spoločností

Vlaňajšia analýza korporátnych dlhopisov v Česku od forenzných vyšetrovateľov zo Surveilligence ukázala, že za posledných desať rokov skončilo v insolvencii desať percent spoločností, ktoré emitovali dlhopisy.

Polovica stihla skrachovať do troch rokov od emisie. Ľudia na nich stratili skoro 260 miliónov eur, boli medzi nimi aj slovenskí investori.

„Na Slovensku na tom kvalita korporátnych dlhopisov nie je o nič lepšie. To ukazujú príklady najväčších firiem ako Arca či Helske, ale aj mnoho ďalších prípadov. Znamená to, že tieto dlhopisy sú vysoko rizikové a pred investíciou by si každý človek mal dobre zvážiť, či je ochotný podstúpiť toto riziko,“ dodáva Búlik.