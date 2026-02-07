Kanadská ratingová agentúra ohodnotila Slovensko. Ako obstálo?

Slovensko si u kanadskej ratingovej agentúry Morningstar DBRS udržalo dôveru. Agentúra ponechala krajine rating na úrovni A (nízky) so stabilným výhľadom, čím potvrdila hodnotenie z augusta 2025.
„Stabilný trend ratingu Slovenska odráža názor Morningstar DBRS, že solídne makroekonomické charakteristiky krajiny a pokračujúce úsilie o fiškálnu konsolidáciu vyvažujú výzvy v krátkodobom hospodárskom výhľade a pretrvávajúce fiškálne tlaky,“ konštatuje agentúra v hodnotení, o ktorom v piatok informovalo Ministerstvo financií SR.
Zahraničná zadlženosť ostáva na miernej úrovni
Významnú úlohu zohráva aj medzinárodné ukotvenie Slovenska. Agentúra pripomína, že inštitucionálny a ekonomický rámec krajiny je pevne spätý s členstvom v Európskej únii, eurozóne a NATO. To znižuje politické aj ekonomické riziká.
Zároveň očakáva, že v nasledujúcich rokoch bude Slovensko profitovať z dodatočných prílevov kapitálu, najmä prostredníctvom fondov EÚ, ktoré by mali podporiť rast investícií. „Zahraničná zadlženosť Slovenska zostáva celkovo na miernej úrovni,“ uvádza Morningstar DBRS, čo podľa nej zvyšuje odolnosť ekonomiky voči externým šokom.
Širší kontext globálneho hospodárstva
V hodnotení sa objavuje aj širší kontext globálneho hospodárstva. Agentúra poukazuje na napäté medzinárodné ekonomické prostredie a reštriktívnejšiu hospodársku politiku zo strany Spojených štátov, ktoré môžu vplývať na vývoj exportne orientovaných ekonomík.
Zároveň však pozitívne hodnotí kroky slovenskej vlády smerujúce k postupnému znižovaniu deficitu verejných financií prostredníctvom rozsiahlych konsolidačných opatrení. V krátkodobom horizonte by podľa nej mohlo zvýšené čerpanie eurofondov podporiť verejné aj súkromné investície a zmierniť negatívne vplyvy externého prostredia na hospodársky rast.
Hodnotenie zo strany veľkých ratingových agentúr
Potvrdený rating Morningstar DBRS zapadá do širšieho obrazu hodnotenia Slovenska zo strany veľkých ratingových agentúr. V decembri 2025 potvrdila agentúra Moody’s Slovensku rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom, v novembri 2025 Fitch Ratings ponechala nezmenený rating A- so stabilným výhľadom.
Odlišnejší pohľad priniesla v októbri 2025 agentúra Standard & Poor’s, ktorá síce potvrdila ratingový stupeň A+, no výhľad zmenila na negatívny. Aj napriek tomu zostáva Slovensko v investičnom pásme všetkých hlavných agentúr, čo je kľúčové pre náklady na financovanie štátu aj dôveru zahraničných investorov.