Kamenický by mal byť podľa SaS okamžite odvolaný, Viskupič hovorí o rabovaní štátu - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a žiada jeho okamžité odvolanie. Podľa SaS vláda sľubovala konsolidáciu a vyšší výber daní, no výsledkom je kolaps dôvery, spomalenie ekonomiky a pripravovaný balíček, ktorý ešte viac zaťaží občanov aj podnikateľov.

„Kamenický oklamal všetkých, aj vlastných koaličných partnerov. Hovoril o konsolidácii, no v skutočnosti len zvýšil dane bez akéhokoľvek výsledku. A teraz prichádza s ďalším balíčkom, ktorý zvýši ceny potravín, zadusí firmy a ohrozí pracovné miesta. Slovensko si toto už viac nemôže dovoliť,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Štát vyberie na daniach menej ako plánoval

Podľa SaS štát vyberie na daniach a odvodoch o stovky miliónov eur menej, než vláda plánovala, pričom v porovnaní so schváleným rozpočtom ide až o 933-miliónový výpadok. Odhad rastu HDP bol znížený z 1,9 % na 1,3 %.

„Daň z malinoviek mala priniesť milióny, namiesto toho padli predaje o 12 až 25 %. Spotreba sa dusí, ľudia šetria. Zvyšovanie daní nefunguje. Toto nie je konsolidácia, toto je ekonomický rozklad,“ doplnil Gröhling.

Tímlíder pre verejné financie a podpredseda SaS Marián Viskupič upozorňuje, že vláda nezlyhala len v príjmoch, ale aj v rozumnom hospodárení s výdavkami.

SaS predstavila desatoro riešení

„Namiesto šetrenia minuli o 642 miliónov eur viac, výdavky na bežnú prevádzku narástli o 5 %. A to všetko pri reálnom raste HDP len o 1 %. Krajina vytvorila za pol roka 2 miliardy eur novej hodnoty a štát si z toho zobral 1,5 miliardy eur. Tri štvrtiny. Vláda si jednoducho rozobrala ekonomický rast. To nie je rozvoj, to je rabovanie štátu,“ uviedol Viskupič.

SaS predstavila aj vlastné desatoro riešení pre naštartovanie ekonomiky a posilnenie rodinných rozpočtov: zrušenie transakčnej dane, zníženie a zjednodušenie daní, decentralizáciu, zníženie výdavkov štátu, podporu výskumu a inovácií, reformy školstva, zdravotníctva a spravodlivosti, adresnosť pomoci, zníženie byrokracie a štíhlejší štát.

„Slovensko potrebuje nižšie dane, zdravé verejné financie a silný podnikateľský sektor. No predovšetkým viac peňazí do rodinných peňaženiek,“ dodal Viskupič.