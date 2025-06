Živnostníci a malé podniky si na zrušenie transakčnej dane musia ešte počkať, poslanci Dankov návrh prerokujú až po lete

Poslanci na 37. mimoriadnej schôdzi neprerokovali návrh novely zákona o dani z finančných transakcií, s ktorou prišiel Andrej Danko (SNS). K návrhu sa vrátia až na nasledujúcej riadnej schôdzi v septembri, keďže rokovanie výborov prerušili a plénum nemohlo o novele v druhom čítaní rokovať.

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia s cieľom čo najskôr schváliť zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy. Podľa návrhu by transakčnú daň od októbra nemali platiť živnostníci a malé firmy s obratom do 100-tisíc eur. Posunutie novely do druhého čítania parlament schválil minulý týždeň.

Koaličné strany sa nakoniec dohodli na podpore návrhu zúžiť rozsah pôsobnosti transakčnej dane. Výpadok príjmov štátneho rozpočtu plánuje koalícia kompenzovať tým, že štátny sviatok 17. novembra už nebude dňom pracovného pokoja.

Počas leta má zasadať pracovná skupina

Počas leta má zasadať pracovná skupina, ktorá bude riešiť technické detaily transakčnej dane a dohodnuté zmeny sa majú zapracovať do novely v druhom čítaní v septembri.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil na nedostatky návrhu, najmä v prípade firiem, ktoré počas roka prekročia hranicu obratu 100-tisíc eur. Poslanec Ján Richter zo Smeru uviedol, že jeho strana nepodporila mimoriadnu schôdzu aj z dôvodu, že neuplynula lehota 30 dní medzi prvým a druhým čítaním.