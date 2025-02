Kamenický avizoval navýšenie konsolidácie o stovky miliónov eur, podľa analytika ňou však nie je každé hľadanie peňazí

Slovenské verejné financie budú v budúcom roku potrebovať väčšiu konsolidáciu, než sa pôvodne predpokladalo. Povedal to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Dôvodom sú podľa neho externé vplyvy, najmä stagnácia nemeckej ekonomiky, ktorá výrazne ovplyvňuje Slovensko ako otvorenú ekonomiku.

Minister Kamenický uviedol, že pôvodne plánovaná suma konsolidácie vo výške zhruba 850 miliónov eur bude musieť byť navýšená o stovky miliónov. Rezort financií už podľa jeho slov pracuje na novom konsolidačnom balíčku, detaily však nepriblížil.

Komunikujú aj so samosprávami, ktoré čelia výpadkom v príjmoch. Riešenia môžu podľa Kamenického zahŕňať lepší výber daní alebo vyplatenie časti podielových daní v predstihu. Minister zopakoval, že nie je zástancom zvyšovania výdavkov na obranu nad dohodnutú úroveň 2 % HDP.

Veľké „ale“

„Slovensko sa dozvedelo, že konsolidácia bude musieť byť väčšia o stovky miliónov, než sa pôvodne rátalo, lebo sme dohodli zvyšovanie platov pre učiteľov a ekonomika bude rásť pomalšie než sa čakalo. Z pôvodnej sumy to tak môže byť v roku 2026 viac než miliarda. Je tu však veľké ‚ale‘,“ komentoval ministrove vyjadrenia analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Nedá sa podľa neho hovoriť o konsolidácii, ak sa len vykrývajú nové výdavky. To analytik nepovažuje za konsolidáciu. „O nej môžeme hovoriť, ak ideme znižovať deficit a upratovať vo verejných financiách. Vykryť nové výdavky je povinnosťou, najmä v prípade situácie v rozpočte, akú zažívame my. Konsolidácia by mala byť väčšia, ale taká tá skutočná, naozajstná, kde reálne znížime náš deficit,“ dodal Horňák.

Slovensku výrazne pomáha členstvo v eurozóne

Slovensku vo financovaní podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša naďalej výrazne pomáha členstvo v eurozóne. „Naši veritelia majú voči nám relatívne pozitívny sentiment, čo potvrdzuje aj emisia 15-ročných dlhopisov v objeme 3 mld. eur, pričom dopyt bol až na úrovni 9 mld. eur,“ skonštatoval Kočiš.

Pre udržanie ratingu, resp. zlepšenie situácie, je podľa Kočiša potrebné, aby naozajstná konsolidácia verejných financií pokračovala ďalej. Nestačí iba zvyšovať jej objem pri nových výdavkoch.

„Efektívne tiež potrebujeme čerpať prostriedky z eurofondov a plánu obnovy, čo má priamu súvislosť s udržaním vlády. Na druhej strane, rizikovú prirážku zvykne zvyšovať politická nestabilita – trhy teda zatiaľ predčasné voľby neočakávajú,“ dodal Kočiš.