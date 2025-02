Ekonomický rast spomaľuje konsolidácia či externé faktory, podľa analytika by investície mohli priniesť pozitívny impulz

Slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku vlaňajška zaznamenala medziročný rast na úrovni 1,8 %. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla podľa údajov Štatistického úradu SR o 0,5 %. Za celý rok 2024 dosiahol hospodársky rast 2 %.

Investície ako pozitívny impulz

Hlavným ťahúňom rastu boli výdavky domácností, ale aj spotreba vlády. Smerom nadol ekonomiku potlačil pokles investícií.

„Výhľad do najbližšieho roka ostáva neistý. Investičná aktivita, poháňaná prostriedkami z plánu obnovy, by mohla priniesť pozitívny impulz, hoci toto do veľkej miery súvisí aj s našou schopnosťou implementácie reforiem a presúvania financií do reálnej ekonomiky,“ poznamenal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Na druhej strane by mohol byť ekonomický rast podľa jeho slov ohrozený výzvami z externého prostredia, napríklad v dôsledku geopolitického napätia, či spomalenia zahraničného dopytu.

Očakávaný rast HDP

V dôsledku konsolidácie Slovenská sporiteľňa znížila odhad rastu HDP v nasledujúcich dvoch rokoch o pol percentuálneho bodu, keďže nižšia spotreba a slabšia investičná aktivita môžu dlhodobo tlmiť hospodársky rast. V roku 2025 očakáva Horňák rast HDP vo výške 2 %, pričom v roku 2026 by sa mal udržať na podobnej úrovni.

„Pre rast ekonomiky vnímame negatívne riziká napríklad vo forme rastúceho ekonomického protekcionizmu, či nových opatrení brzdiacich zahraničný obchod,“ uzavrel Horňák.

Clá na európske vývozy do USA

Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank očakáva spomalenie rastu ekonomiky na 1,6 % v dôsledku slabnúceho domáceho dopytu a externých rizík, ako sú nové clá na európske vývozy do USA.

Slovensko ako otvorená ekonomika podľa neho pocíti tieto clá najmä v automobilovom priemysle. Fiškálna konsolidácia spomalí podľa Koršňáka oživenie spotreby a rast fixných investícií, no investičné projekty ako Volvo a Mochovce môžu ekonomiku podporiť.

Konsolidácia bude spomaľovať ekonomiku

Aj analytik VÚB banky Michal Lehuta hovorí, že tento rok bude ekonomiku spomaľovať konsolidácia verejných financií, ako aj pretrvávajúca slabosť v konkurencieschopnosti európskych priemyselných vývozov.

„K tej sa zrejme pridá aj rast dovozných ciel do USA spolu s ďalšími protiopatreniami, čo skomplikuje a zdraží zahraničný obchod,“ dodal Lehuta.