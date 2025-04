Insolventnosť firiem bude naďalej rásť na celom svete, pre Slovensko sú prognózy priaznivejšie

Poisťovňa pohľadávok Allianz Trade očakáva, že firemné insolvencie budú po celom svete pokračovať v raste. Po 10-percentnom náraste v roku 2024 očakávajú nárast o 6 % v tomto roku a o 3 % v budúcom roku.

Ak sa prognózy potvrdia, znamenalo by to už päť po sebe nasledujúcich rokov s rastúcimi insolvenciami. Prognózy platobnej neschopnosti firiem pre Slovensko sú priaznivejšie.

Podniky by mali zostať opatrné

„V regióne strednej a východnej Európy sme patrili spolu s Bulharskom medzi výnimky, kde bol pokles firemných insolvencií. Počet insolventných firiem na Slovensku v roku 2024 klesol o 7 % na 1 880 prípadov. Tento pokles spôsobil najmä vývoj pri osobných bankrotoch, ktoré kompenzovali nárast insolvencií medzi podnikateľskými subjektmi,“ hovorí riaditeľ poisťovne pohľadávok Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.

Napriek tomu by však podniky mali zostať podľa jeho slov opatrné. „V roku 2025 očakávame mierny nárast insolvencií, keďže makroekonomické podmienky ostávajú neisté a prístup k úverom môže byť náročnejší,“ dodal Mucina.

Nárast počtu prípadov platobnej neschopnosti by mohol mať významný dopad aj na pracovné miesta.

Podľa správy Allianz Trade bude v roku 2025 touto situáciou priamo ohrozených 2,3 milióna pracovných miest na celom svete, čo je o 120-tisíc viac ako v roku 2024. Západná Európa by viedla tento globálny rebríček, nasledovala by Severná Amerika, pričom pre oba regióny by to predstavovalo 10-ročné maximum.

Obchodná vojna je hrozba

Najväčším rizikom je však podľa Allianz Trade hroziaca obchodná vojna. Ich prognóza o platobnej neschopnosti podnikov by sa mohla zhoršiť, ak by európska ekonomika vykazovala slabší výkon, alebo ak by sa zhoršili podmienky v regióne APAC a v Číne.

„Geopolitika môže byť významným zdrojom turbulencií – konflikty v Rusku a na Ukrajine, napätie v Juhočínskom mori, či politické neistoty okolo Taiwanu. Plnohodnotná obchodná vojna by mohla zvýšiť počet insolvencií o ďalších 2,1 % v roku 2025 a o 4,8 % v roku 2026,“ dodal hlavný analytik pre výskum insolvencií v Allianz Trade Maxime Lemerle.