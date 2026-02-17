Finančná správa varuje pred podvodníkmi, objavujú sa falošné výzvy na zaplatenie daní

Finančná správa v uplynulých dňoch zaznamenala nárast sofistikovaných podvodov, ktorých cieľom sú podnikatelia aj bežní občania. Útočníci sa prostredníctvom SMS správ, e-mailov a falošných dokumentov vydávajú za daňové autority či dokonca medzinárodné inštitúcie a žiadajú úhradu údajného nedoplatku na DPH alebo inej daňovej povinnosti. Štátna inštitúcia preto verejnosť vyzýva na maximálnu obozretnosť.
Dokumenty vyzerajú dôveryhodne
Podvodníci rozposielajú falošné „žiadosti o úhradu daňového dlhu“ alebo „potvrdenia“ o prevodoch finančných prostriedkov. Dokumenty bývajú opatrené hlavičkami zahraničných organizácií, ako sú Interpol či Afripol, aby pôsobili dôveryhodnejšie. V správach sa objavujú aj konkrétne identifikačné údaje subjektov, ako názov firmy, IČO, meno zodpovednej osoby či telefónne číslo. Cieľom je vyvolať dojem, že ide o oficiálnu a presne cielenú komunikáciu.
Bez splnenia podmienok získate len 50 percent. Finančná správa upozorňuje na chyby pri odpočte DPH z auta
Scenár býva podobný. Adresát je vyzvaný na úhradu poplatku za „reaktiváciu prevodu“, „primárny nákup kolkov“ alebo na zaplatenie údajného daňového nedoplatku, a to v krátkej lehote, neraz do 24 hodín. Správy sú sprevádzané časovým nátlakom a vyhrážkami, napríklad zablokovaním bankového účtu alebo platobnej karty. Útočníci pritom používajú neoficiálne e-mailové adresy z verejných bezplatných služieb a zneužívajú logá či mená reálnych zamestnancov, aby zvýšili dôveryhodnosť podvodu.
„Apelujeme na občanov aj podnikateľov, aby boli obozretní a každú výzvu na úhradu si vždy overili prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. Finančná správa nikdy nežiada úhradu daní cez SMS ani sa nevyhráža zablokovaním účtu,“ upozorňuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Finančná správa neposiela SMS správy
Inštitúcia zdôrazňuje, že oficiálna komunikácia s daňovými subjektmi sa uskutočňuje výlučne cez portál finančnej správy, osobnú internetovú zónu, eSlužby alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Ak daňový subjekt eviduje nedoplatok, je o tom informovaný zákonným spôsobom cez tieto oficiálne kanály, nie cez SMS správy či anonymné e-maily.
Efektívna kontrola a jednoduché pravidlá sú podľa finančnej správy kľúčom k výberu daní
Finančná správa odporúča na podozrivé správy nereagovať, neklikať na odkazy a neposkytovať osobné ani bankové údaje. Pravdivosť informácie je možné overiť prihlásením sa do oficiálnej elektronickej schránky. V prípade podozrenia na podvod je vhodné kontaktovať políciu alebo call centrum finančnej správy.