Finančná správa spustila pilotnú prevádzku QR platieb, do testovania vyzýva aj podnikateľov

Finančná správa posúva digitalizáciu slovenského podnikania o krok ďalej. Po úspešnom vývoji v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave spustila pilotnú prevádzku moderného systému QR platieb, ktorý umožní podnikateľom prijímať bezhotovostné platby jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie. Do testovania, ktoré potrvá do konca roka 2025, sa už zapojili viaceré banky a finančná správa vyzýva aj podnikateľov, aby si systém vyskúšali v praxi.

Cieľom pilotného projektu je otestovať stabilitu systému, prenos notifikácií a používateľský komfort. Zapojenie do testovania je možné prostredníctvom predajcu pokladničného systému alebo priamo cez e-mailovú adresu kverkom.kasoveIS@financnasprava.sk. Podmienkou účasti je, aby výrobca pokladnice mal implementovanú platobnú metódu na naskenovanie QR kódu.

Platba bez terminálu

Systém QR platieb sa po ukončení testovacej fázy rozšíri pre všetkých podnikateľov. Otvorený pilot sa začne 15. januára 2026 a plná produkčná prevádzka je naplánovaná na 1. marca 2026.

Pokladničný systém podnikateľa pri platbe vygeneruje unikátny QR kód obsahujúci všetky údaje o transakcii. Zákazník ho naskenuje vo svojej mobilnej bankovej aplikácii, potvrdí platbu a tá sa okamžite spracuje. Pokladnica následne automaticky dostane notifikáciu o úspešnej úhrade a vytlačí pokladničný doklad. Celý proces trvá len niekoľko sekúnd, bez potreby fyzického platobného terminálu.

Notifikátor okamžitých platieb

Kľúčovým prvkom systému je notifikátor okamžitých platieb, ktorý finančná správa vyvinula ako komunikačné rozhranie medzi bankou obchodníka a jeho pokladňou. Zabezpečuje výmenu informácií o úhrade v reálnom čase a umožňuje, aby aj menší podnikatelia mohli ponúkať moderné bezhotovostné platby priamo prostredníctvom mobilného bankingu zákazníkov.

Finančná správa poskytla technické rozhranie systému bezplatne všetkým výrobcom pokladničných systémov a poskytovateľom digitálnych riešení, čím chce podporiť širšie rozšírenie tejto služby. Prezident finančnej správy Jozef Kiss zdôraznil, že cieľom projektu je prístupnosť pre všetkých, vrátane drobných podnikateľov.

