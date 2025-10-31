Finančná správa pokračuje v modernizácii, Slovensko spúšťa od 1. novembra nový colný systém

Finančná správa spúšťa 1. novembra nový colný informačný systém eDovoz-CCK (Centralizované colné konanie). Ide o digitalizáciu colnej agendy. Cieľom je zjednotiť, zrýchliť a zefektívniť dovozné procesy v súlade s požiadavkami Európskej únie. Nový systém nahrádza doterajší eDovoz a je určený pre interných aj externých používateľov, teda od colníkov až po dovozcov a deklarantov.
Zjednodušenie komunikácie
Po úspešnej implementácii systémov Vývoz – AES a Tranzit – NCTS 5, ktoré sa už plne osvedčili v praxi, finančná správa pokračuje v modernizácii aj v oblasti dovozu tovaru. Systém eDovoz-CCK má zabezpečiť jednotné a plne elektronické spracovanie colných vyhlásení vo všetkých členských štátoch EÚ. Cieľom je nielen zjednodušiť komunikáciu medzi podnikateľmi a colnými orgánmi, ale aj zvýšiť transparentnosť a presnosť spracovania dát.
V prvom období od 1. novembra do 31. decembra 2025 budú súbežne fungovať oba systémy, teda starý eDovoz aj nový eDovoz-CCK. Tento prechodný režim má umožniť obchodníkom a colným deklarantom prispôsobiť sa novým požiadavkám bez rizika narušenia plynulosti colného konania. Druhá fáza projektu, ktorá sa zameria na medzinárodné procesy centralizovaného colného konania, bude spustená od 1. januára 2026.
Podľa finančnej správy prináša nový systém viacero zásadných zmien. Ide predovšetkým o novú štruktúru colného vyhlásenia a aktualizované požiadavky na údaje v súlade s európskou legislatívou. Menia sa aj referenčné čísla povolení a spresňujú sa pravidlá pre opravy či zrušenia colných vyhlásení.
„Zavedenie eDovoz-CCK predstavuje ďalší krok v modernizácii colných procesov, ktorý Slovensko posúva na úroveň najvyspelejších členských štátov EÚ,“ uvádza finančná správa.
Dôležitý krok
Praktické zmeny sa dotknú napríklad zjednodušených colných vyhlásení či zápisov do evidencie deklaranta. Od 1. januára 2026 budú všetky nové colné úkony smerovať už výhradne do systému eDovoz-CCK. Dovozcovia a držitelia povolení podľa colného kódexu budú mať povinnosť zasielať svoje oznámenia, opravy a dodatočné vyhlásenia prostredníctvom nového systému, ktorý má zaručiť vyššiu presnosť a bezpečnosť údajov.
Z pohľadu colnej správy ide o dôležitý technologický aj legislatívny krok, ktorý má zjednodušiť život podnikateľom, zvýšiť efektivitu kontroly a zrýchliť spracovanie dovozov. Nový systém zároveň predstavuje ďalší krok k naplneniu vízie tzv. plne digitálneho colného priestoru EÚ, ktorý má fungovať do konca tejto dekády.
Finančná správa vyzýva používateľov, aby dodržali čas spustenia systému a zároveň využívali dostupné informačné kanály. Podrobnosti sú zverejnené na portáli finančnej správy a v prípade otázok môžu deklaranti kontaktovať call centrum.