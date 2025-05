Finančná správa sprístupnila tlačivo pre transakčnú daň, platitelia ho musia podať výhradne elektronicky

Pre platiteľov transakčnej dane je na portáli finančnej správy sprístupnené elektronické tlačivo Oznámenie o dani z finančných transakcií. Toto oznámenie sa považuje za daňové priznanie podľa zákona o správe daní. Platitelia dane sú povinní podať oznámenie výhradne elektronicky do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, pričom v tej istej lehote musia daň aj zaplatiť.

Povinnosť podávať oznámenie majú poskytovatelia platobných služieb so sídlom na Slovensku, napríklad banky. Ďalej sú to organizačné zložky zahraničných poskytovateľov platobných služieb v SR, napríklad pobočka zahraničnej banky. A sú to aj daňovníci využívajúci zahraničné účty, daňovníci s preúčtovanými nákladmi a tí, ktorí vykonávajú finančné transakcie na inom ako transakčnom účte.

Záznamy podľa zákona o dani z finančných transakcií nie sú povinnou prílohou oznámenia a predkladajú sa len na výzvu správcu dane.