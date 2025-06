Rodičia šetria menej, ale bezdetní míňajú bez rozmyslu. Prieskum ukázal, že v peniazoch zlyhávame všetci

Rozhodnutie mať deti zásadne ovplyvňuje nielen životný štýl, ale aj finančné výdavky a spotrebu domácností. Podľa prieskumu agentúry 2muse pre 365.bank žije od výplaty do výplaty až 51 % rodín s deťmi, zatiaľ čo medzi bezdetnými pármi je to 37 %. Najväčšie rozdiely medzi týmito skupinami sa prejavujú v oblasti míňania peňazí, kým v otázkach finančného zázemia a zhodnocovania peňazí sú na tom porovnateľne.

Ani bezdetné páry nie sú vzorom investovania

S prítomnosťou detí prirodzene rastú aj výdavky, čo sa odráža na schopnosti domácností šetriť. Problém odkladať si peniaze má 56 % rodičov, zatiaľ čo medzi bezdetnými pármi je to 45 %.

„Ľudia žijúci bez detí majú menej napäté mesačné rozpočty, no čo sa týka výšky celkovej finančnej rezervy alebo investovania, sú na tom porovnateľne (slabo) ako páry s deťmi. Dôvodom je najmä ich vyššia spotreba. Mali by sa preto viac zameriavať na akumulovanie a zhodnocovanie kapitálu. Ak peniaze nepracujú pre nás, musíme my pracovať pre peniaze,“ uviedla Linda Gáliková z 365.bank.

Finančná rezerva je slabá v oboch skupinách

Prieskum ukázal, že menej napäté rozpočty bezdetných párov sa neodrážajú v lepšom finančnom zázemí. Finančnú rezervu vo výške šesťnásobku mesačných príjmov má len približne 40 % párov s deťmi a takmer rovnaké percento bezdetných rodín. Investovaniu sa venuje len 36 % rodičov a 39 % bezdetných párov.

Podľa Gálikovej financie, ktoré by si mohli odložiť alebo investovať, tieto páry radšej minú. Rodičia ich prirodzene investujú do detí. Drahšiu vec si podľa prieskumu banky dopraje až 60 % bezdetných párov v porovnaní so 44 % rodičmi s deťmi. Bezdetní ľudia majú tiež väčšiu tendenciu súhlasiť s tým, že míňajú peniaze na výdavky, ktoré v skutočnosti nepotrebujú. 365.bank preto pripomína, že finančná stabilita nie je len otázkou dobrých príjmov, ale najmä vecou finančnej disciplíny a vedomých rozhodnutí.