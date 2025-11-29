Exekútori navrhujú povinnú mesačnú zrážku, aj symbolických 10 eur zlepší disciplínu dlžníkov

Slovenská komora exekútorov (SKE) spoločne s Asociáciou slovenských inkasných spoločností (ANIS) navrhujú zavedenie pevnej minimálnej zrážky pri exekúciách. Ako v tejto súvislosti zdôraznili, opatrenie by výrazne zlepšilo platobnú disciplínu dlžníkov a významne prispelo k vyššej vymožiteľnosti práva.
SKE a ASINS preto navrhujú zavedenie tohto inštitútu v symbolickej sume, napríklad 10 eur mesačne. Obe organizácie zároveň pripomínajú výrazný prínos z vyššieho vymáhania pohľadávok pre štát v období konsolidácie, pretože práve štát a verejnoprávne organizácie vystupujú v mnohých exekúciách ako veritelia.
Nástroj finančnej disciplíny
„Aj symbolická suma 10 eur ako povinná minimálna zrážka pri exekúcii by mala pre štát obrovský význam. Na jednej strane učí dlžníkov finančnej disciplíne bez toho, aby sa výraznejšie odrazila v znížení ich sociálneho štandardu. Na druhej strane by tento krok zrušil pocit beztrestnosti u dlžníkov, ktorých dnes nie je možné postihnúť exekúciou kvôli nedostatočnému oficiálnemu príjmu,“ zdôraznil prezident SKE Miroslav Paller.
Daňoví exekútori priniesli štátu už 220 miliónov eur, september pridal ďalší milión
Zároveň doplnil, že v mnohých prípadoch sú si dlžníci svojej beztrestnosti vedomí a zneužívajú rôzne spôsoby vyplácania svojich príjmov, aby sa vyhli exekučnej zrážke. „Ide napríklad o vedenie bankových účtov v zahraničí alebo posielanie príjmu na účet svojich rodičov, detí či známych. Zavedenie minimálnej exekučnej zrážky v symbolickej sume bez ohľadu na oficiálne vykazovaný príjem by tieto praktiky raz a navždy zastavilo,“ uviedol Paller.
ASINS upozorňuje na zastaraný systém zrážok
ASINS v tejto súvislosti upozorňuje, že súčasný systém zrážok zo mzdy pri exekúciách je vzhľadom na rast priemernej mzdy neaktuálny a výrazne nadhodnocuje ochranu dlžníka na úkor práv všetkých ostatných účastníkov.
„Pri mesačnom príjme 1 150,77 eur môže exekútor zraziť len 184 eur. Dnešné nastavenie zrážok zo mzdy už nereflektuje rast priemernej mzdy a reálne náklady. Nízke zrážky spôsobujú výpadky príjmov štátu, obcí, bytových domov aj súkromných veriteľov. Systém odmeňuje nezodpovedných dlžníkov na úkor zodpovedných občanov,“ skonštatoval prezident ASINS Martin Musil.
Vyššie príjmy štátu môžu priniesť lepšie vymáhanie pohľadávok, upozorňuje Slovenská komora exekútorov
SKE zároveň pripomína, že v čase konsolidácie verejných financií môže k lepšiemu hospodáreniu štátu výrazne prispieť efektívne vymáhanie jeho pohľadávok. „Štát by mať dať legislatívnymi opatreniami jasne najavo, že v čase všeobecného uťahovania opaskov nebude tolerovať dlhodobé snahy rôznych neplatičov vyhýbať sa plneniu si svojich záväzkov voči štátu a verejnoprávnym inštitúciám, hospodáriacim s prostriedkami daňových poplatníkov,“ uviedol Paller.
Ako vyzerajú súčasné pravidlá zrážok
Pri exekúcii, s výnimkou exekúcie na splatenie výživného na maloleté dieťa, musí podľa zákona ostať dlžníkovi na vlastnú spotrebu suma aktuálneho životného minima. Tá sa však zvyšuje v prípade, že vyživuje ďalšie osoby. V prípade takzvaných neprednostných pohľadávok, akou sú napríklad splátky úveru, mu ostáva až 140 percent životného minima, opäť zvýšených v prípade ďalších vyživovaných osôb.
Emócie pominú, dlhy zostanú. Exekútori varujú pred dovolenkovým zadlžovaním sa
Ďalšou čiastkou, ktorá ostane dlžníkovi, sú dve tretiny ostávajúcej sumy do čiastky 1193,34 eur, pričom v prípade prednostných pohľadávok, akými sú napríklad dlhy na zdravotnom alebo sociálnom poistení, je to jedna tretina. Pokiaľ však dlžník nie je zamestnaný, nemá prostriedky na vlastnom bankovom účte, nevykazuje žiaden oficiálny príjem a oficiálne nevlastní majetok, vyhýba sa pri exekúcii akýmkoľvek splátkam, následkom čoho musí byť exekúcia po 60 mesiacoch zastavená bez vymoženia.