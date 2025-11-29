Každý štvrtý Európan neplatí svoje účty načas. Slováci sú tretí najlepší a Švajčiari ako Gréci

Po niekoľkých rokoch neústupnej inflácie sa cenový tlak v súčasnosti blíži k cieľu Európskej centrálnej banky (ECB). Napriek tomu v priemere každý štvrtý Európan stále neplatí svoje účty načas.
Vzhľadom na skutočnosť, že kríza životných nákladov ustupuje, Európania vo všeobecnosti zisťujú, že je jednoduchšie platiť svoje účty načas. Podľa webu Euronews to vyplýva z najnovšej správy o európskych spotrebiteľských platbách spoločnosti Intrum.
Režim prežitia
Zhruba 24 percent platiteľov účtov stále nedokáže splatiť svoje dlhy v očakávanom časovom rámci, v porovnaní s 37 percentami v roku 2023. Rozdiely medzi krajinami a sociálnymi skupinami sa naďalej prehlbujú a mnohí naďalej meškajú s platbami.
„Vidíme jasný rozdiel medzi tými, ktorí sa cítia finančne bezpečne, a tými, ktorí naďalej žijú z mesiaca na mesiac. Mnohí spotrebitelia zostávajú v ‚režime prežitia‘, váhajú s investovaním alebo míňaním viac, čo je poznačené rokmi ekonomickej neistoty,“ povedala Agnieszka Kunkelová, generálna riaditeľka spoločnosti Intrum TFI.
Slováci sú poriadni
Počet domácností, ktoré platia všetky poplatky načas, sa v jednotlivých krajinách líši. Španielsko a Rakúsko sú v tomto smere najlepšie, pričom účty tam načas platí 83 percent domácností.
Hneď na treťom mieste sa s 81 percentami umiestnilo Slovensko. Na chvoste rebríčka sa so 67 percentami Grécko a len o niečo lepšie sú na tom Švajčiari (68 percent) a Poliaci (70 percent).