Európska centrálna banka ponechala základné úrokové sadzby bez zmeny, lacnejšie hypotéky by sme už očakávať nemali

Európska centrálna banka (ECB) ponechala základné úrokové sadzby bez zmeny. Guvernéri sa vo Frankfurte rozhodli jednomyseľne a sadzby tak zostávajú na úrovni 2 %, kde sú od júna tohto roka. Podľa Patrika Kindla, ekonóma spoločnosti Finax, sa tým potvrdilo očakávanie, že výrazného znižovania sadzieb na hypotékach sa už nedočkáme.
„Kto plánuje čerpať hypotéku, nepotrebuje ju odkladať. Súčasné nastavenie úrokových sadzieb bude pravdepodobne na istú dobu stabilné a bude tak predstavovať nový normál,“ uviedol Kindl.
Inflačné tlaky sa zmiernili
ECB od júna znížila sadzby z úrovne 4 % na 2 %, no podľa Kindla je desinflačný proces v eurozóne na konci a do konca roka možno očakávať nanajvýš jedno ďalšie zníženie. Centrálna banka si tak udržiava odstup od nulových sadzieb, aby mala priestor reagovať na prípadné budúce šoky.
„ECB si týmto krokom zachováva možnosť podporiť ekonomiku, ak by nastali negatívne udalosti,“ dodáva ekonóm.
Inflačné tlaky sa síce zmiernili a augustová inflácia sa má pohybovať na úrovni 2,1 %, no prostredie je plné neistôt – od ciel a vojny na Ukrajine až po situáciu na Blízkom východe a oslabené dodávateľské reťazce.
Rozdiely medzi krajinami eurozóny
Podľa Kindla na infláciu zároveň pôsobia protichodné faktory: kým pomalší rast ekonomiky v druhom kvartáli ceny tlmí, vyššia spotreba domácností, čerpanie úspor a vládne výdavky na infraštruktúru a obranu ich naopak tlačia nahor.
Výrazné rozdiely pretrvávajú aj medzi jednotlivými krajinami eurozóny. Slovensko očakáva augustovú infláciu na úrovni 4,4 %, čo je druhá najvyššia hodnota v eurozóne po Estónsku. Naopak, Francúzsko predikuje len 0,9 %. ECB však pri menovej politike hodnotí celú eurozónu, nie jednotlivé štáty.
Podľa Kindla z rozhodnutia ECB vyplýva pre Slovákov aj to, že sporiace účty budú mať naďalej iba minimálne úročenie. „Sporiaci účet by mal slúžiť najmä na finančnú rezervu. Na reálne zhodnotenie úspor je potrebné presunúť peniaze do akciových ETF fondov,“ odporúča.