Investori sa po výkyvoch upokojili. Ázijské burzy letia nahor, Tokio na historickom maxime

Ázijské akciové trhy v utorok kopírovali pondelňajšie dianie na Wall Street a pokračovali v raste, pričom tokijský index Nikkei poskočil o viac ako dve percentá na ďalší rekord.
Ten nasledoval po ohromujúcom víťazstve japonskej premiérky Sanae Takaičiovej vo víkendových predčasných voľbách.
Pokoj po výrazných výkyvoch
Pozitívne trendy na svetových trhoch priniesli určitý pokoj do obchodovania po minulotýždňových výrazných výkyvoch a technologické spoločnosti, ktoré boli postihnuté obavami z výdavkov na umelú inteligenciu, sa opäť stabilizovali.
Investori sa zároveň pripravujú na zverejnenie kľúčových amerických dát, ktoré môžu poskytnúť nový pohľad na najväčšiu svetovú ekonomiku a plány Federálneho rezervného systému ohľadom úrokových sadzieb.
Nahor zamierila aj ropa Brent
Okrem Tokia si na ázijskom kontinente polepšili aj trhy v Hongkongu, Soule, Šanghaji, Tchaj-peji, Manile, Bombaji, Bangkoku, Jakarte a Wellingtone.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nahor o 0,1 % na 69,14 USD za barel.