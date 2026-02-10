Investori sa po výkyvoch upokojili. Ázijské burzy letia nahor, Tokio na historickom maxime

Ázijské akciové trhy pokračovali v raste po pozitívnom vývoji na Wall Street, pričom tokijský index Nikkei vyskočil na nový rekord aj vďaka presvedčivému volebnému víťazstvu japonskej premiérky Sanae Takaičiovej.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Young Stock Trader Shows to the Executive Managers Cryptocurrency and Trade Market Correlation Pointing at the Wall TV.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ostatný svet Investovanie Ekonomika z lokality Ostatný svet

Ázijské akciové trhy v utorok kopírovali pondelňajšie dianie na Wall Street a pokračovali v raste, pričom tokijský index Nikkei poskočil o viac ako dve percentá na ďalší rekord.

Ten nasledoval po ohromujúcom víťazstve japonskej premiérky Sanae Takaičiovej vo víkendových predčasných voľbách.

Pokoj po výrazných výkyvoch

Pozitívne trendy na svetových trhoch priniesli určitý pokoj do obchodovania po minulotýždňových výrazných výkyvoch a technologické spoločnosti, ktoré boli postihnuté obavami z výdavkov na umelú inteligenciu, sa opäť stabilizovali.

Investori sa zároveň pripravujú na zverejnenie kľúčových amerických dát, ktoré môžu poskytnúť nový pohľad na najväčšiu svetovú ekonomiku a plány Federálneho rezervného systému ohľadom úrokových sadzieb.

Nahor zamierila aj ropa Brent

Okrem Tokia si na ázijskom kontinente polepšili aj trhy v Hongkongu, Soule, Šanghaji, Tchaj-peji, Manile, Bombaji, Bangkoku, Jakarte a Wellingtone.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nahor o 0,1 % na 69,14 USD za barel.

Viac k osobe: Sanae Takaičiová
Firmy a inštitúcie: Federálny rezervný systém
Okruhy tém: Americký akciový trh Ázijské akciové trhy Nikkei Ropa ropa Brent
