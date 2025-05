Euro sa môže stať plnohodnotnou náhradou dolára

Euro sa môže stať skutočnou alternatívou k doláru, ak vlády krajín eurozóny dokážu posilniť finančnú a bezpečnostnú architektúru tejto meny. Ako referuje web Európskej centrálnej banky (ECB), počas otvorenej prednášky v Centre Jacquesa Delorsa v Berlíne to povedala prezidentka ECB Christine Lagardeová.

Podľa šéfky ECB súčasná hospodárska politika USA vytvára nestabilitu na globálnych trhoch a podkopáva úlohu dolára ako hlavnej rezervnej meny. „Euro je dnes druhou najväčšou menou na svete a predstavuje približne 20 % devízových rezerv v porovnaní s 58 % u amerického dolára. Rast medzinárodnej úlohy eura by mohol mať pozitívne dôsledky pre eurozónu,“ poznamenala.

Tri piliere

Lagardeová zároveň upozornila, že posilnenie úlohy eura „nie je ani zďaleka zaručené“ a štáty eurozóny „si to budú musieť vybojovať“.

Aby euro posilnilo svoje globálne postavenie, musí podľa Lagardeovej stáť na troch základoch, z ktorých každý je kľúčový pre úspech. Po prvé, Európa si musí zabezpečiť silný a spoľahlivý geopolitický základ, zachovať si neochvejný záväzok k otvorenému obchodu a podporiť ho bezpečnostnými spôsobilosťami. Po druhé, krajiny musia posilniť ekonomický základ, aby sa Európa stala poprednou destináciou pre globálny kapitál, čo je možné vďaka hlbším a likvidnejším kapitálovým trhom. A po tretie, EÚ musí posilniť právny rámec, chrániť zásady právneho štátu a politicky sa zjednotiť, aby dokázala odolávať vonkajšiemu tlaku.

Najmladším členom je Chorvátsko

Okrem toho by akékoľvek posilnenie úlohy eura malo byť sprevádzané posilnením obranných schopností eurozóny, tvrdí Lagardeová. „Je to preto, že investori, najmä tí oficiálni, hľadajú geopolitické záruky aj v inej forme. Investujú do aktív regiónov, ktoré sú spoľahlivými bezpečnostnými partnermi a dokážu udržiavať spojenectvá prostredníctvom tvrdej sily,“ povedala.

Eurozóna má v súčasnosti 20 štátov. Zatiaľ poslednou krajinou, ktorá sa k nej pripojila, bolo 1. januára 2023 Chorvátsko.