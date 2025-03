Trumpove clá ohrozujú globálny obchod. Európa pripravuje odvetné opatrenia

Americký prezident Donald Trump dodržal svoj predvolebný sľub a spustil vlnu zásadného zvýšenia ciel s cieľom ochrániť domácu výrobu. Tento krok bude mať podľa analytikov Národnej banky Slovenska globálne dosahy, dotkne sa blízkych obchodných partnerov ako Kanada a Mexiko, ale aj Číny a krajín Európskej únie. História ukazuje, že obchodné vojny nakoniec poškodia všetkých zúčastnených.

Zvýšenie ciel zdražuje dovážané výrobky pre amerických spotrebiteľov, čo môže podporiť dopyt po domácich výrobkoch. Avšak USA nedokážu úplne nahradiť všetky dovážané produkty domácou výrobou, čo vedie k vyšším cenám a obmedzeniu nákupov. Clá tiež zvyšujú výrobné náklady amerických firiem, ktoré závisia od dovážaných surovín a materiálov.

Vyššie clá môžu oslabiť aj ekonomický rast USA. Na nárast cien by Fed reagoval zvýšením úrokových sadzieb, čo by podľa analytikov posilnilo dolár a oslabilo konkurencieschopnosť amerických exportérov. Clá často vyvolávajú odvetné opatrenia obchodných partnerov, čo môže spomaliť ekonomický rast.

Automobilový priemysel v ohrození

Európska únia čelí hrozbe 25-percentných ciel na export do USA, pričom najpravdepodobnejším cieľom je automobilový priemysel. Slovenský automobilový priemysel, ktorý je silne orientovaný na export do USA, by čelil podľa analytikov vážnym dôsledkom. Automobily a ich komponenty tvoria až tri štvrtiny slovenského exportu do USA.

Európska únia je pripravená reagovať ‚pevnými a primeranými‘ opatreniami. Trump naznačil, že je otvorený rokovaniam a EÚ môže ponúknuť zvýšený dovoz amerických produktov. Ak nepríde k dohode, EÚ plánuje odvetné opatrenia zamerať na finálne tovary, ktoré si ľudia môžu ľahko nahradiť inými, ako sú potraviny, domáce spotrebiče a elektronika.

Európski exportéri čelia podľa analytikov zložitým výzvam v čase, keď exporty tovarov z eurozóny už niekoľko štvrťrokov klesajú. Čína, ktorá bola donedávna čistým spotrebiteľom európskych vývozov, sa stala priamym konkurentom. Nárast cien energií po začiatku vojny výrazne zvýšil náklady európskych výrobcov, pričom cena zemného plynu je v Európe približne 5-násobne vyššia než v USA.

Manažéri podnikov v eurozóne hlásia pokles konkurencieschopnosti, ktorú vnímajú ako najslabšiu v histórii. Tradične silné exportné odvetvia ako výroba dopravných prostriedkov a strojov začínajú strácať svoje pozície na svetových trhoch.

Vplyv Číny

Konkurencia z Číny podkopáva výkonnosť exportérov. Od roku 2023 sa objem vývozov z eurozóny do Číny znižuje, pričom štruktúra exportov Číny sa čoraz viac podobá na štruktúru eurozóny. Vyššie konkurenčné tlaky viedli k poklesu výrobných a exportných cien v Číne, zatiaľ čo v eurozóne ceny mierne rástli.

V časoch zostrenej konkurencie zo strany Číny budú vyššie clá na európske exporty do USA podľa analytikov situáciu ďalej zhoršovať. Napätie v obchodných vzťahoch v roku 2018 viedlo k poklesu čínskych vývozov do USA, avšak Čína si našla nové trhy vrátane eurozóny. Eurozóna však nevyužila uvoľnené miesto na trhoch USA a dnes čelí slabšej konkurenčnej pozícii voči Číne.

Európske podniky budú musieť hľadať nové trhy, ktoré by mohli vyplniť miesto po zavedení ciel zo strany USA, pričom budú čeliť lacnejším a technologicky vyspelým produktom z Číny.