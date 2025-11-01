Efektivita daňových kontrol Úradu pre vybrané hospodárske subjekty presiahla 80 percent

Daňové kontroly najväčších spoločností na Slovensku sa stávajú čoraz účinnejším nástrojom na posilnenie verejných financií. Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS), ktorý má na starosti kontrolu a správu daní najväčších platiteľov v krajine, dosiahol v roku 2025 efektivitu daňových kontrol presahujúcu 80 %. Ide o medziročný nárast o 4 %, čo potvrdzuje rastúcu odbornú úroveň aj efektívnosť práce úradu.
Úrad sa špecializuje na správu a kontrolu tých ekonomických subjektov, ktoré tvoria chrbticu slovenského hospodárstva. Ide najmä o banky, poisťovne, energetické podniky či firmy s ročným obratom nad 40 miliónov eur.
Tieto spoločnosti patria medzi najväčších platiteľov daní a vzhľadom na svoju veľkosť, medzinárodné pôsobenie a komplexnú štruktúru vyžadujú špecifický prístup pri daňových kontrolách. Ich transakcie často presahujú hranice krajiny, preto sa kontroly zameriavajú aj na dodržiavanie pravidiel transferového oceňovania a uplatňovanie medzinárodných daňových zmlúv.
Projekt e-faktúra na Slovensku vstupuje do novej etapy, slovenské firmy sa už zapájajú do testovania
V roku 2025 sa úradu podarilo v rámci kontrol priniesť do štátneho rozpočtu viac o 33 miliónov eur. Celkovo sa podieľa na viac než polovici hrubých daňových príjmov slovenských daňových úradov, konkrétne 55,63 %. V prepočte to znamená, že len tento úrad zabezpečil do rozpočtu 6,95 miliardy eur. Takýto výsledok podčiarkuje jeho význam pri ochrane daňových príjmov štátu a pri spravodlivom výbere daní od najväčších firiem.
Špecifikom činnosti úradu je vysoká odbornosť a potreba technických znalostí, najmä pri kontrole finančných inštitúcií, ktoré musia viesť účtovníctvo v súlade s medzinárodnými štandardmi. Okrem tradičných daní sa úrad zameriava aj na kontrolu špecifických odvodov, ako je daň z finančných transakcií, solidárny príspevok či regulované odvody, ale aj na preverovanie uplatňovania štátnej pomoci.