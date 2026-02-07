Dow Jones prvýkrát vyskočil nad 50-tisíc bodov, americké akcie opäť naberajú na obrátkach

Analytik Patrick O’Hare z Briefing.com zdôraznil, že ide o „pekné, veľké číslo“, ktoré reflektuje rastúci záujem o firmy s perspektívou rastu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Financial Markets Wall Street
Obrazovka nad obchodnou stanicou na parkete Newyorskej burzy cenných papierov zobrazuje záverečnú hodnotu priemerného indexu Dow Jones, piatok 6. februára 2026, keď sa po prvýkrát uzavrel nad hranicou 50 000 bodov. Foto: SITA/AP
Svet Investovanie Ekonomika z lokality Svet

Dow Jones v piatok prvýkrát vyskočil nad 50 000 bodov, čím ignoroval obavy spojené so spoločnosťami zaoberajúcimi sa umelou inteligenciou. Najstarší z troch hlavných amerických akciových indexov zakončil deň na úrovni 50 115,67 bodu. Analytik Patrick O’Hare z Briefing.com zdôraznil, že ide o „pekné, veľké číslo„, ktoré reflektuje rastúci záujem o firmy s perspektívou rastu.

Milník v New Yorku prišiel počas zmiešaného dňa pre globálne akcie. Bitcoin aj drahé kovy zaznamenali výrazné zisky, čím sa predĺžilo obdobie volatility naprieč trhmi.

Zatiaľ čo technologické akcie späté s umelou inteligenciou čelili v týždni tlaku, piatkový rast naznačil, že investori veria v dlhodobejšie pozitívne vyhliadky. Spoločnosti ako Caterpillar, 3M, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Amgen a Nvidia zaznamenali rast o viac ako štyri percentá. „GRATULUJEME, AMERIKA,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnych sieťach, v ktorom oslavoval piatkové výsledky na Wall Street.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nahor o 0,7 % na 68,05 USD za barel.

Viac k osobe: Donald Trump
Firmy a inštitúcie: CaterpillarGoldman SachsJPMorgan ChaseNvidia
Okruhy tém: Americký akciový trh Dow Jones ropa Brent

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk