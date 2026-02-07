Dow Jones prvýkrát vyskočil nad 50-tisíc bodov, americké akcie opäť naberajú na obrátkach

Dow Jones v piatok prvýkrát vyskočil nad 50 000 bodov, čím ignoroval obavy spojené so spoločnosťami zaoberajúcimi sa umelou inteligenciou. Najstarší z troch hlavných amerických akciových indexov zakončil deň na úrovni 50 115,67 bodu. Analytik Patrick O’Hare z Briefing.com zdôraznil, že ide o „pekné, veľké číslo„, ktoré reflektuje rastúci záujem o firmy s perspektívou rastu.
Milník v New Yorku prišiel počas zmiešaného dňa pre globálne akcie. Bitcoin aj drahé kovy zaznamenali výrazné zisky, čím sa predĺžilo obdobie volatility naprieč trhmi.
Trhy pokračujú v poklese pre obavy o technológie a umelú inteligenciu
Zatiaľ čo technologické akcie späté s umelou inteligenciou čelili v týždni tlaku, piatkový rast naznačil, že investori veria v dlhodobejšie pozitívne vyhliadky. Spoločnosti ako Caterpillar, 3M, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Amgen a Nvidia zaznamenali rast o viac ako štyri percentá. „GRATULUJEME, AMERIKA,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnych sieťach, v ktorom oslavoval piatkové výsledky na Wall Street.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nahor o 0,7 % na 68,05 USD za barel.