Podmienky odchodu do predčasného dôchodku sa menia, novinkou je aj zjednotenie spôsobu určovania sumy

Podmienky odchodu do predčasného dôchodku sa zmenia. Poslanci Národnej rady SR totiž schválili pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnom poistení. Dôvodom zmien je vysoký odchod seniorov do predčasného dôchodku, ktorí chceli využiť dvojnásobnú valorizáciu.

Zmenu avizoval minister práce Erik Tomáš už na kontrolnom dni s premiérom Róbertom Ficom. Pozmeňujúci návrh predložili poslanci Zdenka Mačicová (Hlas-SD), Dagmar Kramplová (SNS) a Michal Stuška (Smer-SD).

Podmienka na predčasný dôchodok

Podmienku 40 odpracovaných rokov nahradí potrebné odpracované obdobie, ktoré sa pre príslušný ročník určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník a čísla 23.

„Napríklad v prípade ročníka 1961, ktorého všeobecný dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace, bude na splnenie podmienky na predčasný dôchodok potrebné získať odpracované obdobie v trvaní 40 rokov a 2 mesiace,“ uvádza sa v pozmeňovacom návrhu.

Určovanie sumy predčasného dôchodku

Novinkou by malo byť aj zjednotenie spôsobu určovania sumy predčasného dôchodku pre všetkých poistencov bez ohľadu na to, či im do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú najviac dva roky, alebo či získali potrebný počet odpracovaných rokov.

Suma predčasného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Obmedzenie skoršieho odchodu z trhu práce

Po schválení legislatívnej úpravy, ktorá umožňuje priznanie dôchodku so znížením o 0,3 %, výrazne vzrástol počet novopriznaných predčasných dôchodkov.

Keďže cieľom predčasného dôchodku je podľa predkladateľov pozmeňujúceho návrhu umožniť odchod do dôchodku osobám, ktoré sa nedokážu uplatniť na trhu práce, zjednotí sa zníženie na úrovni 0,5 %.

Tým sa obmedzí skorší odchod z trhu práce niektorých poistencov, ktorí opúšťali svoju profesiu pred dovŕšením dôchodkového veku z dôvodu výhodnejšieho zníženia sumy predčasného dôchodku, a to aj napriek tomu, že ich pracovný pomer trval a boli uplatnené na trhu práce.