Dlh slovenských spoločností a organizácií klesol, medzi najväčších dlžníkov patria aj univerzitné nemocnice

Dlh slovenských spoločností, organizácií a živnostníkov v roku 2024 klesol. Oproti decembru 2023 ide o rozdiel 281 miliónov eur. Dôvodom poklesu bol presun dlhov z Finančného riaditeľstva SR a sanovanie dlhov nemocníc zo strany štátu.

Biele kone

Najväčšie dlhy voči finančnej správe majú biele kone v naoko fungujúcich spoločnostiach. Upozornil na to FinStat vo svojom rebríčku najväčších dlžníkov za rok 2024. Medzi najväčších dlžníkov patria aj univerzitné nemocnice, ktoré boli v auguste čiastočne oddlžené.

Celkový dlh voči štátu a poisťovni Union dosiahol 4 miliardy eur, pričom najvyššie dlhy sú voči finančnej správe, a to v sume 2,9 miliardy eur. Dlh medziročne klesol, ale to len v dôsledku presunutia dlhov na Slovenskú konsolidačnú (364 miliónov eur) a vďaka oddlženiu nemocníc (130 miliónov eur). Inak by podľa FinStatu dosahoval vyše 4,5 miliardy eur. Zo zistení vyplýva, že najviac dlhujú spoločnosti s ručením obmedzeným, a to približne 2,9 miliardy eur.

Najväčší dlžníci

Najväčšími dlžníkmi finančnej správy sú biele kone, ako AA GOLD Company, SUBAREN, Westoil či DMJ Invest Slovakia. V prípade Sociálnej poisťovne sú najväčšími dlžníkmi nemocnice, najmä Univerzitná nemocnica Bratislava s dlhom 97 miliónov eur. Dlh Všeobecnej zdravotnej poisťovne najviac narastá spoločnostiam ako Potraviny Kačka a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

Najväčším dlžníkom Unionu je pracovná agentúra GETBID, s.r.o. Pohľadávky štátu voči spoločnostiam stúpli na 177 miliónov eur, pričom najväčší dlh má Univerzitná nemocnica Bratislava. FinStat tiež upozorňuje, že spoločnosť BUKOCEL zaznamenala výrazný nárast dlhu, dosahujúc 12 miliónov eur.