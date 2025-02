Slovensko na trináste dôchodky nemá peniaze. Hrozí nám grécka cesta?

Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Martin Šuster upozorňuje na riziká spojené s vyplácaním trinástych dôchodkov na Slovensku.

Vlani v decembri dostali dôchodcovia prvýkrát približne 600 eur, tento rok by to malo byť viac, pričom základný dôchodok pre starobných dôchodcov alebo predčasných dôchodcov by mal byť vo výške 667 eur. Nižšie dôchodky budú pre vdovy, vdovcov, invalidov, či siroty.

Verejné financie sú vo vysokom riziku

Vláda tvrdí, že dôchodky sú spravodlivé. No podľa Šustera je pojem „spravodlivé“ veľmi silné slovo. Niekto si totiž môže myslieť, že dôchodky by mali byť zásluhové a nie plošné. Teda podľa toho kto platil aké odvody.

„Otázka zároveň znie, či je to spravodlivé aj voči našim deťom, ktoré jedného dňa budú musieť platiť vládne dlhy,“ poznamenal v relácii Teleráno TV Markíza Šuster.

Poukazuje na to, že Slovensko na trináste dôchodky v skutočnosti nemá a každý rok si na ne vláda musí požičiavať, čím zvyšuje vládny dlh. Tento rok by to malo stáť štát cez 900 miliónov eur. Verejné financie sú vo vysokom riziku a dôchodkový systém k tomu prispieva veľkou časťou.

Slovensko môže dopadnúť ako Grécko

Odborári napríklad navrhujú zrušenie trinásteho dôchodku a presun peňazí do základných dôchodkov, pričom by sa mal podľa nich prehodnotiť celkový systém jeho udržateľnosti. Udržateľné to nie je ani podľa rozpočtovej rady.

Podľa Šustera môže prísť situácia, kedy Sociálna poisťovňa nebude mať z čoho vyplácať dôchodky. Podobne ako sa to stalo v Grécku, kde dôchodky znížili o 25 % a doteraz sa ešte nedostali na pôvodnú úroveň.

Ak Slovensko nezačne ozdravovať verejné financie, hrozí podľa odborníka podobný čierny scenár počas ôsmich až desiatich rokov. „A to nie je až tak ďaleko, to je ešte počas života väčšiny súčasných dôchodcov. Takže aj v ich záujme je, aby Slovensko hospodárilo trochu skromnejšie,“ uzavrel Šuster.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš počas TB na tému: Nová výška 13. dôchodkov v roku 2025. Bratislava, 17. február 2025. Foto: SITA/Diana Černáková.