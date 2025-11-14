Digitálne platby rastú, regulácia však podľa Kažimíra musí držať krok

Finančné technológie menia spôsob, akým ľudia platia, investujú či pristupujú k finančným službám. Tempo inovácií je rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh zaplavujú nové aplikácie, nástroje a „smart“ riešenia.
Guvernér Národnej banky SlovenskaPeter Kažimír však upozorňuje, že bez jasných pravidiel môže rýchly technologický vývoj naraziť na vážne riziká. Ako zdôrazňuje, ak inovácie bežia bez jasných pravidiel, môže sa to vypomstiť.
Úloha centrálnych bánk
Podľa Kažimíra prináša väčší počet hráčov na trhu síce vyšší komfort, nižšie ceny a lepšiu dostupnosť služieb aj pre ľudí, ktorí k nim mali doteraz obmedzený prístup, no zároveň rastie hrozba technických zlyhaní, podvodných aktivít či digitálneho vylúčenia tých, ktorí nemajú prístup k moderným technológiám.
„Vie to naštrbiť dôveru ľudí,“ upozorňuje guvernér. Pripomína tiež živú diskusiu o týchto rizikách na tohtoročnom Fintech Festivale v Singapure, najväčšej svetovej konferencii vo svojom druhu. Kažimír zdôrazňuje úlohu centrálnych bánk a regulačných orgánov, ktoré musia v dynamickom prostredí nastavovať férové a bezpečné pravidlá.
Okamžité platby pre všetky banky
„Súkromné spoločnosti prichádzajú s nápadmi, my chránime spotrebiteľa a finančnú stabilitu,“ hovorí. Moderná regulácia je podľa neho základnou infraštruktúrou, bez ktorej by sa fintechový sektor zmenil na chaos. Národná banka chce preto vytvárať prostredie, v ktorom môžu inovácie rásť bez ohrozenia používateľov.
Pozor na platformu RizzBees, podľa Národnej banky Slovenska informáciou zavádza klientov
Slovenský príklad ukazuje, že vhodné nastavenie systému dokáže priniesť rýchle výsledky. Kažimír pripomína spustenie okamžitých platieb, ktoré označuje za „malú revolúciu“. Spolupráca s bankami podľa neho ukázala, že keď centrálna banka preberie líderskú rolu, vie sa rýchlo pohnúť celý ekosystém.
Od októbra sú okamžité platby povinné pre všetky banky, a ich využívanie medzi klientmi rastie raketovým tempom. Podobným spôsobom centrálna banka uvažuje aj o digitálnom eure. Jeho cieľom má byť doplnenie existujúcich platobných možností a zjednodušenie transakcií pre bežných ľudí.
Zlyhá aj najmodernejšia technológia?
Guvernér zdôrazňuje, že ide o spôsob, ako priniesť väčší komfort, zvýšiť odolnosť finančného systému a pripraviť ho na budúcnosť. Kľúčovým predpokladom úspechu inovácií však zostáva dôvera. Aj najmodernejšia technológia podľa Kažimíra zlyhá, ak si ľudia nebudú istí, že ich peniaze a údaje sú v bezpečí a že v prípade problémov existuje jasná náprava.
„Áno inováciám, ale s jasnými pravidlami hry. Áno rýchlosti, ale nie na úkor bezpečnosti,“ zdôrazňuje. NBS chce preto posilňovať aj finančnú a digitálnu gramotnosť, a to od seniorov cez študentov až po malé podniky.
mBank znižuje úroky. Môžu lacnejšie hypotéky opäť roztočiť ceny bývania?
Ak majú byť inovácie skutočne inkluzívne, musia byť zrozumiteľné a bezpečné pre každého. Kažimír uzatvára, že cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom má moderná technológia ľudskú tvár a dôvera nie je fráza, ale každodenná skúsenosť.