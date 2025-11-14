Pozor na platformu RizzBees, podľa Národnej banky Slovenska informáciou zavádza klientov

Národná banka Slovenska (NBS) vydala varovanie pred platformou RizzBees, ktorá podľa centrálnej banky nepravdivo tvrdí, že pôsobí na základe jej licencie a že má plnú autorizáciu v súlade s normami Európskej únie prostredníctvom Európskej centrálnej banky. NBS upozorňuje, že ani platforma RizzBees, ani spoločnosť Rizzbees s. r. o. nemajú žiadne povolenie na poskytovanie investičných či krypto služieb v SR.
Licencia neexistuje
Platforma podľa NBS zavádza svojich klientov informáciou o tom, že má oficiálnu autorizáciu, čo môže vzbudzovať dojem, že ide o regulovaný a dôveryhodný subjekt.
Centrálna banka však potvrdila, že taká licencia neexistuje. Zároveň upozornila, že poskytovanie služieb spojených s kryptoaktívami je od 30. decembra 2024 možné len pre licencovaných poskytovateľov, najmä pre banky, obchodníkov s cennými papiermi alebo iné subjekty, ktoré získali povolenie podľa nových pravidiel EÚ.
Hoci aktuálne platí ročné prechodné obdobie, keď do 30. decembra 2025 môžu niektoré firmy pokračovať v činnostiach, ktoré vykonávali na základe viazanej živnosti, napríklad zmenáreň virtuálnej meny či peňaženka na virtuálne meny, tieto spoločnosti nie sú pod dohľadom NBS. Preto sa na ne nevzťahujú nové pravidlá, ktoré zvyšujú úroveň ochrany spotrebiteľov.
Dlhodobá zásada
NBS pripomína, že všetky licencované subjekty sú zverejnené vo verejne dostupnom zozname na jej webovej stránke. Klientom odporúča, aby si poskytovateľa vždy preverili skôr, než mu zveria peniaze.
Upozornenie opakuje jej dlhodobú zásadu, a to že opatrnosť je nevyhnutná najmä pri investíciách do neregulovaných kryptoaktív, ktoré môžu niesť vysoké riziko straty. Centrálna banka odporúča dôkladne zvážiť nielen charakter investície, ale aj osobnú schopnosť znášať prípadné finančné straty.
Ako uvádza NBS, každý investor by mal zohľadniť svoje finančné možnosti, investičné preferencie a rizikový profil, pretože nesprávne vyhodnotenie môže viesť k vážnym následkom.
„NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch preverili oprávnenie subjektov prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú na webovej stránke NBS a dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu,“ uvádza centrálna banka.