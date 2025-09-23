Vyššie príjmy štátu môžu priniesť lepšie vymáhanie pohľadávok, upozorňuje Slovenská komora exekútorov

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že vyššie príjmy štátu pri konsolidácii verejných financií je možné dosiahnuť aj efektívnejším vymáhaním štátnych pohľadávok. Prezident komory Miroslav Paller zdôraznil, že štát by mal jasne signalizovať, že nebude tolerovať neplatičov, ktorí sa vyhýbajú svojim záväzkom voči spoločnosti.
„Zlepšiť stav štátnej pokladnice by mohlo aj efektívnejšie vymáhanie štátnych pohľadávok prostredníctvom súdnych exekútorov, ktorí na to majú najlepšie predpoklady,“ uviedol Paller. Spolupráca s ministerstvom vnútra ukazuje vyše 55-percentnú vymožiteľnosť pohľadávok cez exekútorov od začiatku roka, čo je výrazne efektívnejšie ako iné spôsoby.
Najvyššie dane v histórii Slovenska podľa RRZ nebudú stačiť na rastúce výdavky, konsolidácia zlyháva
Komora navrhuje sústrediť vymáhanie všetkých štátnych pohľadávok, vrátane nedoplatkov na daniach a sociálnom poistení, do rúk súdnych exekútorov. Podľa Pallera by to umožnilo daňovým úradníkom venovať sa inej agende a štát by mohol šetriť na personálnych nákladoch. Tento prístup je v súlade s odporúčaniami Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ).
„Súdni exekútori majú na Slovensku najsilnejšie legislatívne nástroje a sú materiálne, technicky aj personálne dostatočne vybavení na vymoženie pohľadávok,“ dodal Paller. Otvorené sú aj možnosti širšej spolupráce so Sociálnou poisťovňou.