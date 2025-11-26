NBS varuje pred aktivitami družstva ROD, cez sociálne siete šíria zavádzajúce informácie

Národná banka Slovenska (NBS) opätovne varuje pred aktivitami subjektu Slovenské podielové družstvo ROD, ktorý na internete aj na sociálnych sieťach ponúka možnosť stať sa podielnikom či otvoriť si „bankový účet“ v tzv. Národnej banke SPDR.
Zákonom chránený pojem
Družstvo tieto služby propaguje prostredníctvom viacerých webov a nástrojov online komunikácie, no podľa centrálnej banky ide o zavádzajúce informácie, pretože subjekt nepodlieha žiadnemu dohľadu a nemá žiadne povolenie na výkon činností, ktoré sú v kompetencii NBS.
Európania vo veľkej miere neplatia účty načas. Ako sú na tom Slováci?
V marketingových materiáloch používa družstvo aj pojem „banka“, hoci podľa zákona o bankách je používanie tohto slova v obchodnom mene striktne vyhradené len subjektom s udeleným bankovým povolením. Ako pripomína NBS, neoprávnené používanie tohto označenia môže u spotrebiteľov vyvolávať mylný dojem o dôveryhodnosti a regulačnom dohľade.
„Slovo banka je zákonom chránený pojem. Jeho používanie je možné len vtedy, ak má subjekt platné bankové povolenie,“ zdôrazňuje centrálna banka.
Dôkladne preverenie
Subjekt Slovenské podielové družstvo ROD nie je zapísaný v žiadnom registri NBS a nemá oprávnenie poskytovať služby, ktoré bežne vykonávajú regulované finančné inštitúcie. Nie je teda ani krytý Fondom ochrany vkladov či Garančným fondom investícií, čo v praxi znamená podstatne vyššie riziko pre ľudí, ktorí by sa rozhodli do družstva vložiť finančné prostriedky.
Digitálne platby rastú, regulácia však podľa Kažimíra musí držať krok
NBS preto verejnosť dlhodobo upozorňuje, aby si dôkladne preverila, s kým uzatvára zmluvný vzťah a aké riziká sú spojené s investíciou. Spotrebitelia si podľa nej môžu overiť oprávnenia jednotlivých subjektov na jej oficiálnej stránke. Centrálna banka zároveň pripomína, že investovanie mimo regulovaného prostredia môže viesť k strate vložených prostriedkov bez akéhokoľvek mechanizmu náhrady.