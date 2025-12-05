Štát varuje pred novým podvodom: zneužívajú logo ministerstva a kradnú údaje

Slovenský internet zažíva ďalšiu vlnu podvodných reklám, ktoré sa tentoraz maskujú ako oficiálne príspevky Ministerstva financií SR. Falošné inzeráty zneužívajú štátny znak aj grafiku ministerstva.
Tvrdia, že ponúkajú štátny program pre vaše podnikanie až do výšky 250-tisíc eur. Ministerstvo však takýto program nikdy nespustilo. Podľa rezortu ide o čistý podvod, ktorý má za cieľ vylákať osobné údaje či peniaze.
Vyzerá to dôveryhodne
Podvodné príspevky sú postavené tak, aby pôsobili maximálne reálne. Pracujú s farbami štátnych inštitúcií, oficiálnym logom a profesionálnou grafikou. Pri bližšom pohľade sa však ukazuje niekoľko varovných signálov. Jedným z nich je text plný gramatických chýb.
Ďalším faktom je samotná výzva. Podvodníci nabádajú ľudí, aby zanechali svoje žiadosti a všetky podrobnosti. Ide o typickú taktiku internetových podvodníkov, ktorým stačí prvý kontakt, aby sa dostali k údajom a mohli ich ďalej zneužiť.
Ministerstvo financií upozorňuje, aby nikto na podobné výzvy nereagoval. „Verejnosť dôrazne upozorňujeme, aby na takéto príspevky nereagovala a v žiadnom prípade neposkytovala osobné či citlivé údaje,“ uvádza ministerstvo.
Od falošných formulárov po škodlivý softvér
Internetové podvody už nie sú len primitívne emailové správy. Sú sofistikovanejšie, cielenejšie a často vytvárajú dojem oficiálnych štátnych iniciatív. Falošné stránky žiadajú vyplnenie osobných údajov, nahratie dokumentov či kliknutie na odkaz, ktorý môže obsahovať škodlivý softvér.
Po kliknutí na takýto link môže obeť prísť o heslá, údaje o platobných kartách či dokonca prídu o celé zariadenie. Ďalšou bežnou taktikou je žiadosť o „registračný poplatok“, ktorý má pôsobiť ako neškodná administratívna platba, no v skutočnosti ide o rýchle vylákanie peňazí.
Neklikajte, neplaťte, nenahlasujete
Ministerstvo financií opakovane upozorňuje, že podobné príspevky, videá a reklamy zaplavujú sociálne siete aj rôzne weby. „V žiadnom prípade na podobné príspevky nereagujte a nahlasujte ich ako nevhodný či klamlivý obsah,“ uvádza ministerstvo.
Aj keď podvodné stránky vyzerajú čoraz profesionálnejšie, platí jednoduché pravidlo: ak štát oznamuje finančné programy, robí tak výlučne cez svoje oficiálne kanály, teda web ministerstva, tlačové správy alebo overené médiá.
Ako nenaletieť: základné pravidlá ochrany
- Nikdy neposkytujte osobné údaje cez neoverené formuláre. Štátne inštitúcie nikdy nežiadajú rodné číslo, číslo občianskeho preukazu či bankové údaje cez neoficiálne reklamy.
- Pozorne si všímajte jazyk príspevku. Chyby, nepodarený preklad alebo nelogické vety sú takmer vždy signálom podvodu.
- Neignorujte podozrivé odkazy. Ak si nie ste istí, na odkaz neklikajte. Môže obsahovať škodlivý softvér.
- Overujte si informácie na oficiálnych stránkach. Ministerstvo financií, úrad vlády či iné inštitúcie zverejňujú všetky programy transparentne.
- Nahlasujte podvodné príspevky. Tým môžete ochrániť ďalších ľudí, ktorí by im mohli naletieť.
Internet je dnes plný nástrah, ktoré sa tvária ako dobre mienené rady či výhodné príležitosti. O to dôležitejšie je zachovať ostražitosť a zdravo pochybovať aj o reklame, ktorá sa na prvý pohľad tvári úplne oficiálne. V online priestore totiž platí viac než kdekoľvek inde: dôveruj, ale preveruj.