Veľká zmena poplatkov v Slovenskej sporiteľni, prichádzajú lacnejšie prevody aj drahšie plastové karty

Slovenská sporiteľňa od januára 2026 predstaví rozsiahlu úpravu sadzobníka. Zmeny sa dotknú účtov, kariet, platieb, investovania aj niektorých doplnkových služieb. Banka pritom zdôrazňuje, že hlavným cieľom je väčšia bezpečnosť a silnejšia orientácia na digitálne služby.
Účet zadarmo a Moja odmena
Najväčšou novinkou je, že všetci klienti do 26 rokov budú mať účet bez poplatku a bez akýchkoľvek podmienok. Nebudú musieť preukazovať štúdium ani spĺňať kritériá programu Moja odmena.
Pre ostatných klientov sa však pravidlá menia. Do programu Moja odmena sa už nebudú započítavať platby debetnou plastovou kartou. Po novom sa banke budú rátať len platby kartou uloženou v mobile, smart hodinkách či náramku, prípadne transakcie plastovou kreditkou. Klienti nad 62 rokov zostávajú výnimkou – debetné plastové karty sa im budú naďalej započítavať.
Slovenská sporiteľňa rozhodnutie vysvetľuje bezpečnosťou. Ako uvádza banka, „digitálne platby sú bezpečnejšie, pretože mobil je chránený odtlačkom prsta, skenom tváre alebo číselným kódom“.
Ako získať účet bez poplatku
Klienti vo veku 27 až 61 rokov si môžu udržať nulový poplatok, ak mesačne zaplatia kartou v mobile či smart zariadení (alebo plastovou kreditkou) aspoň 450 eur a zároveň uskutočnia tri pravidelné platby z účtu. Zľavu získajú aj tí, ktorí majú v banke aktíva minimálne 15-tisíc eur, alebo majitelia podnikateľských účtov, ktorí použijú kartu aspoň päťkrát mesačne.
Plastové karty s poplatkom
Nový sadzobník upravuje aj poplatky za karty. Virtuálna karta bude od 9. januára 2026 dostupná už pre 15-ročných klientov so SPACE účtom a zostáva bez poplatku. Ku každému účtu bude možné mať až tri virtuálne karty.
Naopak, od 1. apríla 2026 pribudne poplatok 10 eur za vydanie či prevydanie plastovej debetnej karty Visa ku SPACE účtu. Netýka sa to klientov nad 62 rokov, majiteľov SPACE MINI účtov či mladistvých od 15 do 16 rokov. Banka zároveň predlžuje platnosť všetkých nových kariet na päť rokov.
Doterajšia výnimka pri poškodených kartách zaniká – poplatok sa bude účtovať vždy, aj keď klient platí mobilom. Banka aktívne motivuje klientov prejsť na mobilné platby. Mobil, hodinky či náramok umožnia nielen platiť pri termináloch a na internete, ale aj vyberať hotovosť z bankomatov Slovenskej sporiteľne jednoduchým priložením zariadenia.
SEPA platby sa zrýchľujú a zlacňujú
Zmeny sa týkajú aj domácich SEPA platieb. Urgentný prevod cez Georgea bude po novom bezplatný pre bežný SPACE účet. Cena za urgent cez Georgea klesá z 15 eur na 0,22 eura a v pobočke zo 40 eur na 8 eur. Banka tiež zrýchľuje štandardné SEPA prevody – ak ich klient zadá do 14:30, príjemca ich dostane ešte v ten istý deň. Z bankomatov sa zároveň úplne ruší zadávanie platobných príkazov.
Cezhraničné prevody: menej príplatkov
Rovnako výrazné úpravy čakajú cezhraničné prevody. Ruší sa príplatok 50 eur za urgent. Urgent cez Georgea bude stáť len 0,22 eura (namiesto 15 eur) a v pobočke 8 eur (namiesto 40 eur). Zjednodušujú sa aj poplatky za bežné zahraničné prevody – po novom je cena 5 eur cez Georgea a 13 eur v pobočke, bez ohľadu na sumu. Spracovanie zahraničných platieb sa zrýchľuje: všetky platby prijaté v čase pre urgent sa budú spracúvať urgentne.
Investovanie: nové jednotné sadzby
Slovenská sporiteľňa mení aj cenník obchodovania s cennými papiermi. Nové poplatky sú jednotné bez ohľadu na typ investície a odvíjajú sa len od objemu:
- do 10 000 € poplatok 1 % (min. 25 €, cez Georgea min. 5 €)
- od 10 000,01 € do 100 000 € poplatok 0,7 %
- nad 100 000 € poplatok 0,4 %
Zároveň rastie maximálny poplatok za uloženie zlatých odliatkov zo 50 na 130 eur.
Menšie úpravy v ďalších službách
Do poplatku za poskytnutie bankovej informácie sa započíta vyššia DPH, takže cena stúpne na 24,60 eura. Expresné vydanie informácie bude stáť 73,80 eura.