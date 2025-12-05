Čistenie ústredia NBS ide do súťaže, firmy musia splniť prísne kritériá aj dvojobálkový systém

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila nové verejné obstarávanie, ktoré má zabezpečiť komplexné upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov v jej bratislavskom ústredí.
Ide o zákazku v predpokladanej hodnote 2,3 milióna eur a jej trvanie je nastavené na štyri roky. Súťaž je vedená ako verejná s povinným elektronickým predkladaním ponúk cez systém Josephine a ponuky možno predkladať do 9. januára 2026.
Predmet zákazky
Predmet zákazky pokrýva pravidelné upratovanie kancelárií, sociálnych priestorov, čistenie presklených plôch, ako aj mimoriadne čistiace zásahy na základe objednávky. Centrálna banka zdôrazňuje, že zákazka nemôže byť rozdelená na časti, keďže poskytované služby sú technicky aj funkčne previazané, čo by pri viacerých dodávateľoch sťažilo koordináciu a prevádzku v budove.
Národná banka Slovenska upozorňuje na ďalšiu pochybnú spoločnosť, ponúka pôžičky s platbou vopred
Súťaž sa bude hodnotiť na základe ekonomickej výhodnosti ponuky, pričom dominantným kritériom zostáva cena. Tá má 85-percentnú váhu. Ďalších 15 % tvorí odborná kvalita prostredníctvom hodnotenia skúseností a kompetencií objektového manažéra. Uchádzači musia predložiť ponuku v tzv. dvojobálkovom režime. Oddelene predkladajú cenovú časť a oddelene odborné dokumenty.
Podmienky pre firmy
Kandidujúce firmy budú musieť preukázať bezúhonnosť, bezdlžnosť voči štátu, neexistenciu konkurzu či reštrukturalizácie, ako aj oprávnenie poskytovať požadované služby. Súčasťou podmienok sú aj prísne pravidlá pre predchádzanie konfliktu záujmov či účasti subjektov, ktoré by mohli narušiť hospodársku súťaž.
NBS varuje pred aktivitami družstva ROD, cez sociálne siete šíria zavádzajúce informácie
Súťaž je otvorená aj pre zahraničných uchádzačov, ktorí môžu dokumenty predkladať v slovenčine, češtine alebo angličtine. Zákazka je vhodná aj pre malé a stredné podniky, pričom v prípade spoločnej ponuky musia partneri pred podpisom zmluvy vytvoriť formálne združenie so spoločnou a nerozdielnou zodpovednosťou za plnenie.