Burzy opäť oslabili, Microsoft a ďalšie spoločnosti však zabránili prudšiemu poklesu trhu

Americký akciový trh v stredu znovu prevažne klesol, keďže obavy o bankový sektor v USA a inflačné tlaky ovplyvnili náladu investorov.

Pozornosť sa najviac zamerala na finančný ústav First Republic Bank. Banka stratila ďalších 29,8 percenta po tom, čo deň predtým klesli jej akcie takmer o polovicu, keď poskytla podrobnosti o tom, koľko zákazníkov utieklo minulý mesiac počas nepokojov v tomto odvetví.

Stiahnutie úverov

Panujú obavy, že First Republic Bank a ďalšie menšie a stredne veľké banky by mohli utrpieť vyčerpávajúce runy na vklady, podobné tým, ktoré spôsobili minulomesačné krachy Silicon Valley Bank a Signature Bank. Dokonca aj bez ďalších krachov by problémy tohto odvetvia mohli spôsobiť stiahnutie úverov zo strany bánk, čo by oslabilo ekonomiku.

Zatiaľ čo väčšina akcií klesla, zisky pre Microsoft a ďalšie veľké technologické spoločnosti zabránili prudšiemu poklesu trhu. Akcie Microsoftu po silných kvartálnych výsledkoch za prvé tri mesiace tohto roka stúpli o 7,2 percenta.

Vývoj na Wall Street

Index S&P 500 v utorok oslabil o 0,4 percenta na 4 055,99 bodu. Priemyselný index Dow Jones klesol o 0,7 percenta a uzavrel na úrovni 33 301,87 bodu. Index malých firiem Russell 2000 klesol o 0,9 percenta na 1 730,41 bodu. Technologický Nasdaq však stúpol o 0,5 percenta na 11 854,55 bodu.

Vývoj na Wall Street sa odzrkadlil aj na štvrtkovom vývoji ázijských akciových trhov, ktoré boli zmiešané. Tokijský index Nikkei 225 stratil 0,2 percenta a hongkonský index Hang Seng oslabil o 0,1 percenta. Čínsky index Shanghai Composite si pripísal 0,3 percenta a juhokórejský Kospi stúpol o takmer 0,1 percenta.