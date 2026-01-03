Rodičovský dôchodok nahrádza asignácia dane, prvé peniaze dostanú dôchodcovia už tomto v roku

Rodičovský dôchodok od 1. januára 2025 nahradila asignácia podielu zaplatenej dane. Sociálna poisťovňa na základe údajov z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky prvýkrát vyplatí túto asignáciu v roku 2026 na základe daňových priznaní za rok 2025.
Kompenzáciou rodičovského dôchodku je asignácia podielu zaplatenej dane. Deti budú môcť každému rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku (starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku) poukázať podiel zaplatenej dane.
Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % môžu deti poukázať na každého rodiča zvlášť – 2 % pre matku a ďalšie 2 % pre otca. Sociálna poisťovňa následne na základe oznámenia Finančného riaditeľstva SR poukáže podiel zaplatenej dane poberateľom dôchodku.
O detailoch výplaty bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať.