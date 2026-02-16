Ázijské trhy stagnujú pred príchodom lunárneho Nového roka

Ázijské trhy v pondelok stagnovali v predvečer rozšírených sviatkov lunárneho Nového roka a po ohlásení mierneho ekonomického rastu v Japonsku.

Z dôvodu sviatkov boli uzavreté burzy v pevninskej Číne, Soule a Tchaj-peji, pričom v Hongkongu a Singapure sa obchodovalo len pol dňa. Americké burzy zostávali tiež zatvorené z dôvodu Dňa prezidentov.

Tlak na premiérku Sanae Takaičiovú

Japonská ekonomika, ktorá je štvrtou najväčšou na svete, vykázala v poslednom štvrťroku 2025 rast HDP iba 0,1 %, čo je pod očakávaniami trhu, ktorý predpokladal 0,4 %. Tento výsledok vyvoláva tlak na premiérku Sanae Takaičiovú, ktorá po výraznom víťazstve vo voľbách zdôrazňovala podporu hospodárskeho rastu.

Tokijské akcie klesli na začiatku obchodovania o 0,03 percenta, zatiaľ čo Wellington, Singapur, Jakarta, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur a Bombaj tiež zaznamenali minimálne straty. Hongkong vzrástol o 0,4 percenta.

Upokojenie trhov

Trhy sa upokojili po minulotýždňovom poklese spôsobenom obavami o návratnosť stoviek miliárd dolárov investovaných do infraštruktúry umelej inteligencie. Tento týždeň sa bude venovať pozornosť samitu AI Impact v Naí Dillí, kde vystúpia aj CEO spoločnosti OpenAI Sam Altman a Sundar Pichai zo spoločnosti Google.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nadol o 0,09 % na 67,69 USD za barel.

