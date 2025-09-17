Ázijské akcie kolísali, obchodníci čakajú na jeden dôležitý moment v USA

Ázijské akciové trhy zaznamenali v stredu zmiešaný vývoj, keďže investori vyčkávajú na zníženie úrokových sadzieb americkým Federálnym rezervným systémom USA (Fed).
„Trhy zostávajú v určitej fáze vyčkávania pred dnešným rozhodnutím Fed-u,“ uviedol analytik Josh Gilbert zo spoločnosti eToro. Očakáva sa zníženie sadzieb o 25 bázických bodov, čo by bol prvý pohyb smerom nadol v roku 2025, no hlavnou otázkou zostáva, koľko ďalších znížení Fed ešte uskutoční a aký bude ich rozsah.
Tento vývoj je podmienený údajmi naznačujúcimi, že americký trh práce nie je taký silný, ako sa pôvodne predpokladalo, pričom inflácia zostáva nad cieľom Fed-u na úrovni dvoch percent. „Žijeme v realite stagflácie,“ poznamenala hlavná ekonómka KPMG Diane Swonková, ktorá poukázala na obavy z inflácie aj recesie.
Ázijské trhy zaznamenali rôzne pohyby. Rástli trhy v Tokiu, Hongkongu, Manile a Jakarte, kým indexy v Soule, Šanghaji, Sydney, Singapure, Wellingtone a Tchaj-peji oslabili.
Ceny zlata sa držia tesne pod rekordnou úrovňou 3 700 dolárov za uncu, čo odráža zvýšený záujem investorov v čase očakávaného uvoľnenia menovej politiky.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,1 % na 68,40 USD za barel.