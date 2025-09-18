Ázijské akcie zaznamenali rozdielny vývoj, ovplyvnilo ich rozhodnutie „rozdeleného“ Fed-u

Akciové trhy v Ázii sa vo štvrtok vyvíjali zmiešane po tom, čo americký Federálny rezervný systém (Fed) v stredu znížil úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Investori však zostávajú opatrní, pretože medzi členmi Fed-u panujú rozdielne názory na to, koľko ďalších znížení by tento rok ešte malo nastať.
Analytik Michael Pearce z Oxford Economics označil situáciu za „výrazný rozkol“, ktorý je „nezvyčajný“, a dodal, že rozhodnutie v októbri môže závisieť od údajov o zamestnanosti.
Americké úroky idú dole prvýkrát v tomto roku
Na Wall Street si index Dow Jones polepšil, zatiaľ čo indexy S&P 500 a Nasdaq klesli. V Ázii investori zostali opatrní. Tokio rástlo, keďže rozhodnutie Fed-u posilnilo dolár voči jenu a ďalším menám, čo pomohlo japonským exportérom. Hongkong a Šanghaj sa pohybovali striedavo, zatiaľ čo Soul, Tchaj-pej a Jakarta zaznamenali rast. Sydney, Singapur, Wellington a Manila však zamierili nadol.
Ceny zlata sa držali okolo 3 660 dolárov za uncu po stredajšom rekordnom raste nad 3 707 dolárov.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,4 % na 67,66 USD za barel.