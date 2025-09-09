Vláda opäť odsúva odvolávanie ministrov, Gröhling hovorí o čistej arogancii moci – VIDEO

Vládna koalícia v parlamente opäť odsúva odvolávanie ministrov, podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa bojí diskusie a kontroly.
„Vládna koalícia dnes opäť ukázala, že sa bojí. Nielenže neotvára schôdze či výbory, teraz chce opozícii obmedziť aj možnosť vystupovať. To je čistá arogancia moci, ktorá nemá obdobu,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Namiesto riešení vláda podľa neho prináša zástupné témy, ako je zmena ústavy či covidové amnestie.
Konsolidácia opäť len ožobračí občanov
SaS súčasne kritizuje, že konsolidácia opäť len ožobračí občanov. „Konsolidácia má byť na strane štátu, nie na pleciach ľudí. Preto predkladáme 16 konkrétnych návrhov, ktoré prinášajú úspory aj sociálne opatrenia. Nerobme z ľudí bankomaty, zatiaľ čo vláda rozhadzuje na luxus a kšefty,“ zdôraznil Gröhling a priblížil, že ich návrhy zahŕňajú okrem iného aj zrušenie okresných úradov tretieho typu, limity na nákup vládnych limuzín, strop 100-tisíc eur na organizovanie osláv, zavedenie rovnej dane 19 percent, zrušenie transakčnej dane či daňovú brzdu.
Koalícia dehonestuje prácu parlamentu, niektoré odvolávania ministrov stoja skoro rok, kritizoval Galko
Gröhling doplnil, že súčasne prinášajú aj sociálne opatrenia od rozšírenia ošetrovného, cez oslobodenie sprievodov detských pacientov od poplatkov, až po vyššie príspevky na auto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Vláda ignoruje princípy parlamentnej demokracie
Podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) by vláda mala ukázať schopnosť čeliť parlamentnej kontrole. Navrhla, aby prvým bodom programu bolo vyslovovanie nedôvery vláde, ktoré je na stole už od januára.
Poslanci prerokujú v parlamente viac ako 150 bodov, SMER-SD podľa Richtera podporí vládne návrhy – VIDEO
„Namiesto toho koalícia odkladá, manipuluje program a ignoruje základné princípy parlamentnej demokracie. Zároveň upozorňujem, že bezpečnostné inštitúcie musia fungovať dôveryhodne – je neprípustné, aby na ich čele stála osoba, ktorá nedodržiava zákon a ktorá, ako sa zdá, zdieľa dôverné informácie s ďalšou osobou, navyše obžalovanou z korupcie a organizovaného zločinu. Takýto človek je nedôveryhodný a nemôže byť riaditeľom SIS,“ vyhlásila Kolíková a informovala, že budú žiadať otvorenie bezpečnostnej previerky riaditeľa SISPavla Gašpara. Súčasne požiadajú vládu a prezidenta, aby urobili všetky potrebné kroky pre vyvodenie politickej zodpovednosti, vrátane jeho odvolania.
Propaganda namiesto pomoci
Poslanec Juraj Krúpa (SaS) zase upozornil na tendre ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). „Tento minister pokračuje v tradícii podivných nákupov v štýle tzv. šmejdov – avšak lacné hrnce za veľké peniaze sa dnes menia na predražené hasičské vozidlá. Za 46 miliónov eur sa kupujú autá cez schránkovú firmu, ktoré pritom nie sú ani schopné zásahu,“ povedal poslanec.
Hasičom bolo namiesto takmer 70 nových áut dodané len jedno, Mikulec vyzýva Šutaja Eštoka na dodržanie vlastného sľubu – VIDEO
Podľa poslanca strana Hlas-SD ničí to, čo bolo pre ľudí zárukou – záchranky a hasičov. Obrazom súčasnej vlády je podľa neho propaganda namiesto pomoci.