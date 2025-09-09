Veľký tresk Progresívneho Slovenska je viac audit než revolúcia, hodnotí analytik INESS

Progresívne Slovensko začiatkom septembra predstavilo na konferencii diskusný dokument „Veľký tresk“. Hoci názov evokuje radikálny obrat, podľa analytika INESSMartina Vlachynského ide skôr o pozičný materiál na rokovania s budúcimi koaličnými partnermi než o konkrétny volebný program.
Ideologické ukotvenie
„Nie je to ani veľký, ani tresk a už vôbec nie totálny reštart ekonomiky,“ poznamenal Vlachynský s tým, že obsah dokumentu sa viac než na hospodársku politiku zameriava na reštart verejnej správy, čo Slovensko nepochybne potrebuje.
Navrhované zmeny majú prísť cez audity, vznik inovačného hubu či projekt „Byrokat“. Vlachynský oceňuje princíp „najskôr meraj, potom rúbaj“, no upozorňuje, že na Slovensku už môže byť neskoro. „Spustiť audity a následne ich implementovať bude trvať minimálne rok, skôr tri. Prvé výsledky prídu prinajlepšom koncom volebného obdobia, čo môže byť veľmi neskoro,“ upozornil. Ako dodal, radikálnejší prístup by síce priniesol aj straty, no výsledky by boli rýchlejšie.
Analytik si všimol aj zreteľné ideologické ukotvenie. Predseda Progresívneho Slovenska na konferencii citoval bývalého ministra financií Ivana Mikloša a dokument sa viackrát odvoláva na potrebu ekonomického rastu. „Zazneli slová o potrebe zväčšiť koláč, čo znie lepšie, ako sa snažiť ho len inak rozkrojiť,“ hodnotí Vlachynský. Podľa neho ide o posun oproti minulosti, keď PS nie vždy kládlo dôraz na adresnosť sociálneho systému či decentralizáciu verejnej správy.
Zelená transformácia
Nechýba ani povinný európsky akcent – zelená transformácia, ktorú dokument označuje za príležitosť. Vlachynský je však skeptický. „Ani teraz sa nedozvieme, akým zázrakom sa vysoké náklady transformácie zmenia na príležitosť,“ skonštatoval Vlachynský.
Otázka šetrenia sa v „Tresku“ objavuje len raz a veľmi neurčito. Podľa analytika ide o citlivú tému, no zároveň skúšku reality. „Ani na dnešnom Slovensku sa nedá žiaden reštart robiť bez bolesti. Ak to voličovi a koaličným partnerom nepriznám, nenechajú ma ho urobiť,“ pripomenul Vlachynský, ktorý v tejto súvislosti spomenul argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho, ktorý voličom otvorene sľuboval „pot a krv“ a získal mandát na reformy.
„Veľký tresk“ je podľa Vlachynského umiernenou a opatrnou, no prekvapivo stredo-pravou víziou. Skutočná politika sa však neodohrá v brožúrach, ale v hlasovaniach budúcej koalície. Tam sa ukáže, či sa z diskusného materiálu stane realita.
Totálny reštart
Na konferencii 4. septembra predstavili lídri Progresívneho Slovenska nový ekonomický plán. Dokument opisujú ako „totálny reštart ekonomiky Slovenska“, ktorý má krajine priniesť vyšší rast a zastaviť úpadok. Europoslanec Ľudovít Ódor zdôraznil, že bez naštartovania ekonomiky nebude možné konsolidovať verejné financie. Podľa poslanca Štefana Kišša plán prináša desiatky systémových opatrení v siedmich navzájom prepojených oblastiach – od efektívnejšieho štátu cez podporu podnikania až po zelenú transformáciu. „My sme presvedčení, že Slovensko sa môže do roku 2040 dostať medzi top 15 krajín EÚ v kvalite života,“ uviedol Kišš.
Predseda PS Michal Šimečka zdôraznil, že cieľom plánu je zvrátiť „14 rokov úpadku za vlády Smeru“ a pripraviť nový model ekonomiky založený na raste životnej úrovne a obnove dôvery v štát. Podľa neho je „Tresk“ výsledkom práce špičkových ekonómov a desiatok odborníkov z praxe a má byť aj pozvánkou na diskusiu pre politických partnerov a verejnosť. „Je to komplexná séria poctivých reforiem a opatrení, ktoré naštartujú ekonomiku Slovenska. Nebude to hneď a nebude to jednoduché, ale s Treskom máme jasný plán, ako to dosiahnuť,“ zdôraznil Šimečka.
Vládny Smer-SD však plán ostro kritizoval. Minister financií Ladislav Kamenický označil dokument na sociálnej sieti za „mix všeobjímajúcich fráz“ a varoval, že progresívci podľa neho smerujú k obmedzeniu sociálneho štátu. „Ekonomicko-spoločenský armagedon Slovákov nastane navolením progresívcov do vlády,“ vyhlásil Kamenický s tým, že v dokumente chýbajú konkrétne čísla a opatrenia, ako riešiť stav verejných financií.