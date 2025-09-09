Koalícia dehonestuje prácu parlamentu, niektoré odvolávania ministrov stoja skoro rok, kritizoval Galko

Jedno z odvolávaní je dokonca z konca roka 2024.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 19. schôdze
Poslanec NR SR Ľubomír Galko počas rokovania 19. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 10. september 2024. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Súčasná vládna koalícia neskutočným spôsobom dehonestuje prácu parlamentu. Vyhlásil to nezaradený opozičný poslanec Ľubomír Galko, ktorý spolupracuje so stranou Demokrati, s poukazom na to, že medzi 150 bodmi aktuálnej septembrovej schôdze sú viaceré odložené návrhy na odvolávania ministrov.

„Už si ani nikto nepamätá, že za čo ich ideme odvolávať, pretože tam sú viacerí ministri, kde odvolávanie bolo iniciované začiatkom roka 2025,“ povedal Galko. Doplnil, že jedno z odvolávaní je dokonca z konca roka 2024. „Máme septembre, to je 10 mesiacov,“ zdôraznil opozičný poslanec. Takéto niečo sa podľa Galka nedialo nikdy v minulosti. „Ani za Mečiara, a za tých iných vlád už tobôž nie,“ dodal Galko.

Podľa programu septembrovej schôdze Národnej rady SR by sa poslanci mali zaoberať návrhmi na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi a ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi. Medzi predloženými bodmi je tiež návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.

