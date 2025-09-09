Poslanci prerokujú v parlamente viac ako 150 bodov, SMER-SD podľa Richtera podporí vládne návrhy – VIDEO

Poslanci Národnej rady (NR) SR na začínajúcej schôdzi prerokujú viac ako 150 bodov. Pre stranu Smer-SD sú dôležité vládne návrhy zákonov. Na tlačovej besede to uviedol predseda poslaneckého klubu strany Ján Richter.
Poslanecký klub Smeru je podľa neho pripravený podporiť všetky vládne návrhy, vzhľadom na to, že vychádzajú z programového vyhlásenia vlády.
Rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní
Zatiaľ by sa malo o troch z nich rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, očakáva ale, že môžu ďalšie pribudnúť, spomenul najmä konsolidačné opatrenia. Schôdza má podľa jeho slov pripraviť podmienky na to, aby sa v októbri mohli venovať štátnemu rozpočtu.
Richter tiež avizoval, že na programe sú aj koaličné poslanecké návrhy, ako aj všetky body, ktoré zatiaľ neboli prerokované, medzi inými aj odvolávania ministrov či zákony vrátené prezidentom. V hre je aj predĺženie schôdze, no Richter nepredpokladá, že k nemu dôjde. Podotkol, že medzi septembrovou a októbrovou schôdzou sú len dva týždne.
Richter tiež ocenil, že predseda Slovenskej národnej strany (SNS)Andrej Danko akceptoval požiadavku ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a stiahol viacero návrhov týkajúcich sa verejných financií. Predpokladá, že zmeny v transakčnej dani by predložené byť mohli v určitej podobe, avšak SNS a minister o tom ešte rokujú.
Rovnako národniari podľa jeho slov sťahujú aj svoj návrh o zmenách volebnej legislatívy (SNS navrhovala, aby sa zvýšila hranica prednostných hlasov potrebných na pridelenie mandátu zo súčasných troch percent na sedem percent – pozn. SITA). Rokovania prebiehajú aj o návrhu SNS o plate prezidenta.
Na návrhu sa podieľala aj opozícia
„Zatiaľ je dohoda, že by aj tento návrh stiahli,“ poznamenal. Richter tiež avizoval, že svoj návrh týkajúci sa hazardu stiahnu aj traja nezaradení poslanci zo Strany vidieka, ktorí podporujú vládnu koalíciu. „Je okolo toho príliš veľa polemiky,“ skonštatoval Richter a dodal, že dohoda je taká, že minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smer-SD) pripraví a predloží svoj ministerský návrh.
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar spomenul nový rokovací poriadok NR SR, mal by prejsť prvým čítaním. Na návrhu sa podieľala aj opozícia, podľa Gašpara je zhoda približne na 70 percentách. Predkladať ho ale bude koalícia, podľa Gašpara pribudnú medzi jednotlivými čítaniami pozmeňujúce návrhy. Podrobnosti priebežne priblížia.
Rokovanie o novele Ústavy SR je zaradené, Richter v tomto smere avizoval, že sa stretne s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) aj Richardom Vašečkom (Kresťanská únia), ktorí sú návrh ochotní za istých podmienok podporiť. Priznal, že situácia sa zmenila k horšiemu, vzhľadom na úmrtie poslankyne Anny Záborskej (Kresťanská únia), ktorá návrh novely ústavy podporovala. Dodal, že ak sa nenájde zhoda, sú pripravení návrh presunúť.
Pokiaľ ide o nedávno medializovaný výskyt žltačky v parlamente, Gašpar uviedol, že podľa jeho informácií je NR SR v súčasnosti v poriadku. „Boli urobené všetky opatrenia hygienického a preventívneho charakteru v priestoroch, kde to bolo určené odborníkmi,“ uviedol. Gašpar nechcel špekulovať o tom, ako sa nákaza dostala do parlamentu.