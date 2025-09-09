Hasičom bolo namiesto takmer 70 nových áut dodané len jedno, Mikulec vyzýva Šutaja Eštoka na dodržanie vlastného sľubu – VIDEO

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) už mal mať k dispozícii takmer 70 nových áut, no doteraz bolo dodané len jedno. Uviedol to v utorok opozičný poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko).
Navyše podľa neho hasiči sami upozorňujú na vážne nedostatky dodaného vozidla, ktoré je prototypom. Auto za 574-tisíc eur už bolo podľa Mikulca v servise na výmenu prevodovky a má množstvo ďalších závad – od pokrivených a prehrievajúcich sa bŕzd až po celkovú nebezpečnosť používania.
Exminister tiež zdôraznil, že zmluva z júna 2024 o dodaní hasičských áut nehovorí o prototypoch, ale o riadnom dodaní vozidiel. „Takéto auto ohrozuje život a zdravie občanov, aj samotných hasičov,“ vyhlásil Mikulec.
Ministra vyzval na dodržanie vlastného sľubu
Zároveň poukázal na vyjadrenie šéfa rezortu vnútraMatúša Šutaja Eštoka zo septembra 2024, že bude prvý, kto navrhne ukončenie zmluvy, ak dodávateľ nebude schopný dodať autá. Mikulec ho preto vyzval, aby dodržal vlastný verejný sľub. „Buď nech od zmluvy odstúpi, alebo nech zabezpečí, aby boli ďalšie autá dodané v požadovanej kvalite,“ zdôraznil opozičný poslanec.
Mikulec zároveň upozornil, že na verejnosť prenikli informácie o rokovaniach ministerstva s novým dodávateľom. „Pýtam sa Úradu pre verejné obstarávanie, či je v poriadku, že ministerstvo už rokuje s inou firmou, keďže ide o prostriedky z Európskej únie,“ doplnil.
Kontrola podľa ministerstva neodhalila nezrovnalosti
Rezort vnútra ešte v auguste uviedol, že dodanie nových zásahových vozidiel pre HaZZ pozdržal podnet na kontrolu verejného obstarávania, ktorý Úradu pre verejné obstarávanie podal práve bývalý minister vnútra a v súčasnosti opozičný poslanec Roman Mikulec. Kontrola podľa ministerstva nakoniec neodhalila v obstarávaní žiadne nezrovnalosti.
„Kontrola bola ukončená 7. apríla 2025, a jej výsledok doručený 8. apríla 2025 potvrdil, že ministerstvo vnútra nepochybilo a postupovalo v plnom súlade so zákonom,“ uviedlo ministerstvo s tým, že kontrola obstarávanie hasičských áut pozdržala o niekoľko mesiacov.
„K téme obstarávania je potrebné pripomenúť, že firma LRK Trading bola do tendra pripustená ešte v roku 2022, v čase, keď rezort vnútra viedol Roman Mikulec. Splnila všetky zákonné podmienky, a preto nebola vylúčená – ani vtedy. My sme obstarávali tak, že rozdiely v cenách boli jasné: najnižšia ponuka bola približne 38 miliónov eur, najvyššia ponuka približne 50 miliónov eur,“ doplnil v utorok rezort vnútra. Dodal, že rozdiel teda predstavoval až 12 miliónov eur, čo hovorí samo za seba.
Informácie označuje za zavádzajúce
Ministerstvo zároveň v pondelok 8. septembra označilo informácie o nevyhovujúcom dodanom vozidle za zavádzajúce. V tejto súvislosti ide podľa rezortu o prototyp hasičského vozidla AHZS 1B.
„Prvé dodané vozidlo bolo prototypom, na ktorom sa v teréne mala otestovať jeho vybavenosť. Práve preto bol tento prototyp daný do užívania na hasičskú stanicu Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave s najvyšším počtom výjazdov. Tu boli zistené počas užívania drobné nedostatky, ktoré sú dodávateľom odstraňované v rámci záručného servisu. Podvozok a nadstavba AHZS 1B sú v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá bola použitá v rámci procesu verejného obstarávania,“ vysvetlil prezident Hasičského a záchranného zboru SR Adrián Mifkovič.
Ten súčasne dodal, že dodávateľ vozidiel pravidelne komunikuje so zástupcami hasičského zboru a vyhodnocuje nedostatky. Na základe požiadaviek zboru tak podľa slov rezortu vnútra dochádza k jeho úprave.