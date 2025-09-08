Šutaj Eštok by mal podľa Demokratov okamžite odstúpiť od zmluvy na hasičské autá, Šeliga hovorí o amaterizme ministra – VIDEO

Demokrati vyzvali ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby okamžite odstúpil od zmluvy na hasičské autá. Súčasne sa ho cez infožiadosť pýtajú, koľko áut bolo objednaných a koľko reálne dodaných.
Súčasne sa pýtajú, aký je časový harmonogram dodávok a aká je výška finančného plnenia zo strany SR. Podľa medializovaných informácií bolo totiž hasičom doposiaľ dodané len jedno auto, a podľa Denníka N je aj to jedno auto nevyhovujúce.
Amaterizmus ministra vnútra
Juraj Šeliga (Demokrati) hovorí v tejto súvislosti o amaterizme ministra vnútra Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Vyzval ho, aby od zmluvy na 80 hasičských áut od spoločnosti LRK Trading odstúpil. Podľa slov Šeligu ide o rámcovú zmluvu, ktorá ho žiadnym spôsobom nezaväzuje v kontrakte pokračovať.
„Pripomínam Šutajovi Eštokovi jeho vlastné slová, keď sa pred pár dňami dušoval, že bude prvý, kto bude dávať návrh na ukončenie zmluvy, ak firma nebude autá schopná dodávať. Kde je dnes po tom, čo sme sa dozvedeli, že nové auto za státisíce, ktoré hasiči prebrali, má problém s brzdami a zateká do neho voda? Vďaka odvahe hasičov vieme opäť povedať, že tento tender je zbabraný a netransparentný,“ vyhlásil Šeliga, ktorý opakovanie kritizuje aj obstarávaciu cenu.
Suma 12 miliónov eur, ktorú si pripočítava firma LRK Trading, nebola podľa neho dodnes vysvetlená. „Čoho sa minister vnútra chytí, to je katastrofa. Už ani neviem, či sa idem pýtať na tých 12 miliónov eur, o ktoré je zákazka zjavne navýšená. Dnes som odoslal na ministerstvo infožiadosť, kde sa pýtam, koľko bolo áut obstaraných a koľko dodaných, koľko sme za to všetci zaplatili a aký je harmonogram dodávok. Na základe odpovede budeme postupovať ďalej,“ dodal Šeliga so zhrnutím, že zmluva je na 80 áut za 48 miliónov eur. Nejde však o finálnu sumu. Šeliga upozornil, že v zmluve je nastavená indexácia. To znamená, že sa môže podľa inflácie cena ešte meniť.
Zavádzajúce informácie
Ministerstvo vnútra sa ohradilo s tým, že informácie Denníka N o nevyhovujúcom vozidle sú zavádzajúce. Ministerstvo vysvetlilo, že dané vozidlo je prototyp hasičského vozidla AHZS 1B.
„Prvé dodané vozidlo bolo prototypom, na ktorom sa v teréne mala otestovať jeho vybavenosť. Práve preto bol tento prototyp daný do užívania na hasičskú stanicu Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave s najvyšším počtom výjazdov. Tu boli zistené počas užívania drobné nedostatky, ktoré sú dodávateľom odstraňované v rámci záručného servisu. Podvozok a nadstavba AHZS 1B sú v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá bola použitá v rámci procesu verejného obstarávania,“ vysvetlil prezident Hasičského a záchranného zboru SRAdrián Mifkovič. Ten súčasne dodal, že dodávateľ vozidiel pravidelne komunikuje so zástupcami hasičského zboru a vyhodnocuje nedostatky. Na základe požiadaviek zboru tak podľa slov rezortu vnútra dochádza k jeho úprave.
Záručná doba
Ministerstvo ďalej priblížilo, že na dodané AHZS 1B je v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou záručná doba 24 mesiacov odo dňa dodania vrátane príslušenstva a výbavy. „Naším cieľom je, aby hasiči dostali kvalitné a spoľahlivé vozidlá,“ povedal Mifkovič. Súčasne ubezpečil, že v priebehu septembra dostanú hasiči ďalšie vozidlá v pôvodnej konfigurácii s odstránenými nedostatkami a úpravami v súlade so zmluvou.
Rezort vnútra spresnil, že v rámcovej dohode je zazmluvnená dodávka 80 kusov áut hasičskej záchrannej služby typ 1B vrátane výbavy. Ministerstvo vysvetlilo, že 71 vozidiel bude zakúpených z eurofondov, a to na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z projektu Modernizácia a posilnenie intervenčných kapacít Ministerstva vnútra SR pre oblasť mimoriadnych situácii spojených s požiarmi. Zvyšných deväť vozidiel AHZS 1B bude hradených z finančných prostriedkov rezortu vnútra.