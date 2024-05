Vláda zrejme počíta s výstavbou novej jadrovky od firmy JESS, nehovorí o úplne novom projekte

Slovenská vláda zrejme počíta naďalej s projektom výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktorý už niekoľko rokov pripravuje Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). Predstavitelia vlády tak v ostatných dňoch nehovorili o úplne novom projekte výstavby nového jadrového zdroja.

„Jadrová energetická spoločnosť Slovenska predstavuje kľúčový krok k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. O žiadnom inom projekte v tejto súvislosti nemáme vedomosť,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa JESS Rebeka Ryšková.

Viac podrobností bude v októbri

Vláda SR tento týždeň na svojom rokovaní schválila zámer výstavby nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1 200 megawattov. Nateraz sa len vie, že nový jadrový blok by mal vyrásť v lokalite Jaslovských Bohuníc. Ďalšie podrobnosti, ako termíny prípravných a realizačných prác, predpokladaný harmonogram výstavby, finančné zabezpečenie výstavby a proces výberu investora a technológie vhodnej pre výstavbu nového jadrového zdroja má ministerka hospodárstva Denisa Saková predložiť vláde do 31. októbra tohto roka.