Slovensko stále pracuje na výstavbe novej jadrovej elektrárne, firma JESS čaká na dve povolenia

Slovensko stále pracuje na výstavbe novej jadrovej elektrárne. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) pokračuje v projekte podľa aktuálneho harmonogramu schválenom vo svojom podnikateľskom pláne na roky 2022 až 2025.

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa JESS Rebeka Ryšková, momentálne sa firma sústreďuje na získanie dvoch licenčných rozhodnutí. Ide o povolenie o umiestnení nového jadrového zdroja podľa Atómového zákona a o povolenie o umiestnení podľa Stavebného zákona.

Intenzívna spolupráca

„Projekt nového jadrového zdroja má naďalej miesto v slovenskej energetike, ako to bolo aj zadeklarované v programovom uznesení vlády SR,“ dodala Ryšková.

Na výstavbe novej jadrovej elektrárne na miestach v súčasnosti odstavovaných jadrových blokov v Jaslovských Bohuniciach sa naďalej podieľa aj česká spoločnosť ČEZ prostredníctvom svoje dcérskej spoločnosti ČEZ Invest Slovensko. Tá je stále 49-percentným akcionárom v spoločnosti JESS.

„Česká firma naďalej intenzívne spolupracuje na projekte nového jadrového zdroja spolu s druhým akcionárom, ktorým je spoločnosť JAVYS,“ konštatovala Ryšková.

Miesto je už známe

Spoločnosť JESS založila za účelom výstavby novej jadrovej elektrárne ešte prvá vláda Roberta Fica v roku 2009. Robert Fico, ktorý je znova predsedom vlády, stále hovorí o potrebe postaviť na Slovensku nový jadrový zdroj.

Ten by mal byť podľa neho obrovský s výkonom nad tisíc megawattov, a mal by stáť v Jaslovských Bohuniciach. Predseda slovenskej vlády zatiaľ nevedel konkretizovať odkiaľ by štát na takýto jadrový projekt zohnal peniaze.

„Musíme nájsť financovanie. To budú desiatky miliárd eur, ale je to pre Slovensko dôležité,“ konštatoval Fico, s tým, že definitívne o výstavbe novej jadrovej elektrárne musí rozhodnúť jeho súčasná vláda.

Predpokladaný začiatok výstavby

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový reaktor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Podľa investičného zámeru sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029.

V súčasnosti sa už uvažuje s rokom 2039. S výstavbou by sa mohlo začať v roku 2031. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred ôsmich rokov od 4 do 6 miliárd eur.